Lincolao se excusa de asistir a comisión de Ciencias y genera molestia entre diputados: “Ya es la tercera sesión que no asiste”

La mañana de hoy miércoles, la comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara esperaba recibir a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao. Esto, con el objetivo de que se refiriera a las últimas polémicas en torno a su cartera.

Así, según detalla la citación de la comisión, la ministra había sido invitada “para que se refiera a eventuales recortes presupuestarios en el Ministerio; sus efectos en los funcionarios del mismo; aplicación de Ley de Lobby; salida del subsecretario de dicha cartera de Estado (Rafael Araos), entre otras materias”.

Esto sin embargo, no ocurrió, ya que la titular de Ciencias se excusó de asistir a la sesión, según indicó mediante una misiva dirigida al presidente de la comisión, Daniel Manouchehri (PS), “por tener programado con antelación el día administrativo”.

A la sesión también estaba citado el exsubsecretario del Ministerio de Ciencia, Rafael Araos, quien tampoco se presentó a la instancia.

La inasistencia de ambos fue tomada en general con molestia por los diputados presentes, ya que según manifestaron, esta no sería la primera ocasión.

“ Si no me equivoco, esta es la tercera sesión en que la ministra no asiste”, manifestó la diputadada Gael Yeomas (FA). “Uno puede entender que a veces hay razones de cierta urgencia, de situación de excepcionales”, apuntó. Sin embargo, advirtió, que asista cuando se le cita, “me parece que es algo mínimo a propósito de que somos un órgano colegislador”.

Esto, sostuvo, ya que sí ha asistido a citaciones de la comisión de Ciencias del Senado.

“Creo que es importante, por lo menos plantear por mi parte, la molestia de que al menos a esta comisión ya es la tercera sesión que no asiste y en paralelo sí se asiste a la del Senado”, apuntó.

Sus palabras fueron respaldadas por el diputado José Montalva (Independiente), quien pidió que se insistiera en la citación a la secretaria de Estado.

La diputada y jefa de bancada del PC, Daniela Serrano, en tanto, también manifestó su malestar por la situación, haciendo hincapié en que “las respuestas siguen pendientes”.

“La ministra Lincolao fue citada a una sesión especial para responder por recortes presupuestarios, la situación de los funcionarios y las controversias tras la salida del exsubsecretario Rafael Araos. No asistió”, expresó mediante Twitter. “Quienes sí estuvieron presentes fueron representantes de la ANEF, exponiendo la preocupación de trabajadores y trabajadoras del ministerio. Las respuestas siguen pendientes”

Ante la situación, el presidente de la comisión, el diputado Manouchehri, indicó que se contactaría con la ministra directamente para poder acordar una nueva fecha para que asista a la comisión.