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    Francia califica de “inadmisible” el trato a los detenidos de la flotilla y convoca al embajador israelí

    Las imágenes del ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, ondeando una bandera israelí y paseándose entre activistas internacionales esposados y arrodillados en el puerto de Ashdod, han generado una polémica de calado internacional tras las denuncias de Italia, España, Polonia o Francia.

    Por 
    Europa Press
    El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, se burla de los activistas detenidos en el puerto de Ashdod, el 20 de mayo de 2026. Foto: Captura de pantalla/Cuenta X de Ben-Gvir

    El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, ha calificado de “inadmisible” el trato de Israel a los detenidos de la flotilla humanitaria con rumbo a Gaza y ha anunciado la convocatoria del embajador israelí en París, tras la polémica suscitada por el video publicado por el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, reprendiendo a los activistas detenidos, esposados y arrodillados, en el puerto de Ashdod.

    “Las actuaciones de Ben-Gvir con respecto a los pasajeros de la flotilla Global Summud, denunciadas incluso por sus propios colegas del gobierno israelí, son inadmisibles”, ha afirmado Barrot en un mensaje en redes socciales en el que confirma la convocatoria del embajador de Israel en Francia.

    El titular de Asuntos Exteriores galo ha indicado que el Ejecutivo trasladará su “indignación” al representante israelí y espera recibir explicaciones sobre la situación de los activistas que se encuentran en su suelo tras ser interceptadas sus embarcaciones en aguas internacionales cuando pretendían llevar ayuda humanitaria a Gaza.

    “La seguridad de nuestros compatriotas es una prioridad constante. Independientemente de lo que se piense de esta flotilla, y hemos manifestado en repetidas ocasiones nuestra desaprobación de esta iniciativa, nuestros compatriotas que participan en ella deben ser tratados con respeto y liberados lo antes posible”, ha afirmado el ministro de Asuntos Exteriores francés, quien ha insistido en que las embajadas y consulados franceses están movilizados para asistir y garantizar la protección consular a los nacionales afectados.

    Las imágenes de Ben-Gvir ondeando una bandera israelí y paseándose entre activistas internacionales esposados y arrodillados en el puerto de Ashdod, a donde han llegado tras la interceptación en aguas internacionales del mar Mediterráneo de una nueva flotilla, han generado una polémica de calado internacional tras las denuncias de Italia, España, Polonia o Francia.

    Más sobre:IsraelflotillaGazaFranciaBen-GvirJean-Noël BarrotAshdodMundo

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