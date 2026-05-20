12 personas detenidas deja operativo policial que buscaba desarticular bandas rivales en Antofagasta

Un total de 12 personas detenidas dejó un operativo policial llevado a cabo en la ciudad de Antofagasta, el cual tuvo por objetivo desarticular dos bandas rivales, vinculadas a delitos de amenazas, disparos injustificados, daños, infracción a la Ley de Control de Armas y Ley de Drogas.

La investigación se originó a raíz de un intercambio de disparo ocurrido el pasado 16 de abril en la comuna, donde un grupo de sujetos premunidos con armas de fuego comenzó a disparar a plena luz del día hacia el interior de una villa ubicada en el sector norte de Antofagasta.

Es así como se logró establecer la participación de cinco imputados y vincular cinco inmuebles utilizados presuntamente para el almacenamiento de armas y drogas.

El operativo se llevó a cabo durante la jornada de este martes por personal del OS9 de Carabineros, en colaboración con el GOPE y personal del COP, logrando la detención de 12 imputados, 10 de ellos de nacionalidad chilena y dos colombianos, algunos de los cuales mantenían antecedentes penales y órdenes de aprehensión vigentes.

En la ocasión, además se logró la incautación de tres armas de fuego, entre ellas una mini uzi artesanal, un revólver y una pistola que mantenía encargo vigente por robo. Además se encontró un chaleco antibalas, una granada lacrimógena CS antidisturbios vencida, un inhibidor de señal y once teléfonos celulares.

Asimismo, se decomisaron más de 2 kilos 940 gramos de marihuana, ketamina y pasta base, así como diversos elementos asociados al tráfico de drogas, como una pesa digital.

“Estamos hablando de bandas de alta peligrosidad que en este momento hemos retirado de la circulación”, señalaron desde Carabineros, añadiendo que “esta es una respuesta que le hemos dado a la comunidad, lo que nosotros queremos es que la gente esté tranquila, que aquí el que amenaza, el que intimida, el que violenta no queda impune”.