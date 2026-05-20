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    Precio del petróleo sufre fuerte caída y el barril rompe los US$ 100 por negociaciones en “etapa final” entre EE.UU. e Irán

    El presidente Donald Trump confirmó ante la prensa que su administración está en los “tramos finales” de las negociaciones con Teherán.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Fuerte baja del petróleo WTI que se cotiza en Nueva York.

    Los precios del petróleo registran una abrupta caída tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien señaló que las negociaciones con Irán se encuentran en “etapa final”.

    El WTI que se cotiza en Nueva York rompe la barrera de los US$ 100, con un retroceso de 6,58%.El barril que sirve de referencia para Chile se transaba en US$ 97,34 al cierre de esta edición.

    Por su parte, el crudo Brent del Mar del norte y que se transa en Londres sufre una contracción de 6,14%, hasta poco más de US$ 104.

    Diplomacia sobre ataques militares

    Este miércoles, el presidente Donald Trump confirmó ante la prensa que su administración está en los “tramos finales” de las negociaciones con Teherán, informó CNBC.

    Esto luego que a principios de semana decidiera cancelar la reanudación de ataques militares contra Irán para dar más tiempo a la diplomacia, a solicitud de aliados árabes del Golfo.

    Precios del petróleo sufren caída de más de 6%.

    Hay que recordar, sin embargo, que el republicano ha realizado en repetidas ocasiones declaraciones optimistas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo y un rápido fin del conflicto, para luego ver otra vez un aumento de la beligerancia diplomática entre ambas partes.

    El nudo de Ormuz

    El trasfondo del conflicto es el bloqueo mutuo entre ambas potencias: Irán mantiene un bloqueo sobre el estrecho de Ormuz, mientras Washington bloquea los puertos iraníes. Ormuz es una de las rutas comerciales más importantes del mundo para el suministro de petróleo y gas.

    El martes, Citibank advirtió que el mercado está subestimando el riesgo de una interrupción prolongada del suministro de crudo a través de Ormuz, y proyecta que el Brent podría cotizar hasta US$ 120 por barril en el corto plazo.

    “Nos parece cada vez más probable que el régimen iraní interrumpa los flujos por el estrecho de Ormuz por algún tiempo”, dijeron analistas de Citi a sus clientes.

    Reservas

    El anuncio tiene como telón de fondo la fuerte caída que mostraron la reservas comerciales de petróleo en Estados Unidos.

    Según informó este miércoles la Administración de Información Energética (AEI) de Estados Unidos en la semana terminada el 15 de mayo las reservas bajaron en 7,5 millones de barriles, muy por sobre el descenso de 2,5 millones de barriles que estimaba el mercado.

    Asimismo el país retiró casi 10 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR), constituyendo la mayor caída semanal en la historia.

    Las reservas estratégicas totalizaban 374,2 millones al 15 de mayo y el récord previo había sido la disminución de 8,6 millones que anotaron en la semana terminada el 8 de mayo.

    Más sobre:PetróleoMedio OrienteGuerra Medio OrienteDonald TrumpIrán

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