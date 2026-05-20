A qué hora y dónde ver a Gremio vs. Palestino por la Copa Sudamericana en TV y streaming
Los árabes visitan Brasil en el marco de la quinta fecha del campeonato.
Este miércoles Gremio recibe a Palestino por la quinta fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana.
El conjunto árabe se presenta en último lugar de la tabla y va por una victoria para seguir en competencia.
Cuándo juega Gremio vs. Palestino
El partido de Gremio contra Palestino es este miércoles 20 de mayo, a las 20:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el estadio Arena do Grêmio de la ciudad de Porto Alegre, Brasil.
Dónde ver a Gremio vs. Palestino
El partido de Gremio contra Palestino se transmite en el canal DSports de DirecTV.
También se puede ver el cruce en vivo y de forma online mediante la plataforma DGO.
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