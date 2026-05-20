A qué hora y dónde ver a Gremio vs. Palestino por la Copa Sudamericana en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este miércoles Gremio recibe a Palestino por la quinta fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana.

El conjunto árabe se presenta en último lugar de la tabla y va por una victoria para seguir en competencia.

Cuándo juega Gremio vs. Palestino

El partido de Gremio contra Palestino es este miércoles 20 de mayo, a las 20:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Arena do Grêmio de la ciudad de Porto Alegre, Brasil.

Dónde ver a Gremio vs. Palestino

El partido de Gremio contra Palestino se transmite en el canal DSports de DirecTV.

También se puede ver el cruce en vivo y de forma online mediante la plataforma DGO.