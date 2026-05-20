“La más importante en 25 años”: 3 cambios que transformarán la barra de búsqueda de Google. Foto: Pexels

La barra de búsqueda de Google acaba de iniciar “su mayor transformación” en un cuarto de siglo , según comunicó la misma empresa.

Así lo anunció este martes en su conferencia anual para desarrolladores, Google I/O, donde confirmó que la inteligencia artificial generativa pasará a dominar por completo la experiencia del buscador .

Según detalló el diario El País, la clásica caja fina para escribir un par de palabras dará paso a un espacio ampliado, capaz de albergar preguntas completas y mucho más elaboradas.

“La más importante en 25 años”: 3 cambios que transformarán la barra de búsqueda de Google. Foto: archivo.

La idea es que los usuarios ya no ingresen términos sueltos –como “Guerra Ucrania Rusia”– sino consultas complejas del tipo: “¿Cuál es la situación actual del conflicto entre Rusia y Ucrania y qué escenarios proyectan los analistas para los próximos meses?

El anuncio fue reforzado por Logan Kilpatrick, líder de AI Studio en la compañía, quien publicó el martes 19 de mayo en X: “Hoy comenzamos a implementar la actualización más importante de la caja de búsqueda de Google en más de 25 años” .

“Ahora completamente reimaginada con IA, junto con Gemini 3.5 Flash como el nuevo modelo predeterminado para los usuarios del modo IA a nivel global!”, agregó.

Today we are starting to roll out the biggest upgrade to the Google Search box in over 25 years — now completely reimagined with AI, along with Gemini 3.5 Flash as the new default model for AI mode users globally! pic.twitter.com/sBh1jaCjLh — Logan Kilpatrick (@OfficialLoganK) May 19, 2026

Estos son los tres cambios más relevantes que marcarán esta nueva etapa.

1. Adiós a los enlaces azules

Durante más de dos décadas, buscar en Google significó recibir una lista de enlaces azules ordenados según la relevancia determinada por su algoritmo.

Ese modelo –que dio origen a toda una industria de especialistas en SEO– dejará de ser el eje central.

Con la integración de la IA generativa, las respuestas ya no serán solo vínculos a páginas externas .

El buscador podrá ofrecer textos elaborados, tablas, gráficos e incluso animaciones. Además, permitirá interactuar con la respuesta para refinarla o ajustarla en tiempo real.

El motor detrás de esta transformación será Gemini 3.5 Flash, un modelo que también incorporará agentes capaces de actualizar información en segundo plano ante nuevos acontecimientos.

2. Resultados distintos para cada usuario

Uno de los cambios más profundos es que las respuestas dejarán de ser universales .

Hasta ahora, ante una misma búsqueda, Google entregaba esencialmente los mismos resultados a todos los usuarios (con variaciones menores por ubicación o historial).

Con la IA generativa, cada consulta será procesada de manera más personalizada.

Esto implica que dos personas podrían recibir respuestas distintas frente a la misma pregunta.

Si bien esto promete mayor adaptación a las necesidades individuales, también abre debates en el mundo académico y tecnológico sobre la pérdida de un estándar común en la información .

La clásica recomendación de “búscalo en Google y revisa el segundo resultado” perderá sentido en un entorno donde las respuestas son dinámicas y únicas.

“La más importante en 25 años”: 3 cambios que transformarán la barra de búsqueda de Google. Foto: AP Photo/Richard Drew Richard Drew

3. Google acelera en la carrera por la IA

La renovación de la barra de búsqueda también es una señal estratégica.

Tras la irrupción de ChatGPT en 2022, desarrollado por OpenAI, Google aceleró su apuesta por integrar inteligencia artificial en todos sus productos, especialmente en su buscador .

Hoy, su familia de modelos Gemini suma 900 millones de usuarios, según su CEO, Sundar Pichai, y ya compite en alcance con ChatGPT.

A diferencia de otras compañías, Google cuenta con infraestructura propia y un negocio publicitario consolidado que le permite rentabilizar la IA dentro de sus servicios.

Así, el cambio en la barra no es solo estético: marca el intento de la compañía por mantener su liderazgo en la nueva era de la inteligencia artificial.