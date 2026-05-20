Oposición realiza masiva reserva de constitucionalidad tras aprobación en la megarreforma de invariabilidad tributaria por 25 años

Valparaiso, 20 de mayo 2026 Sesion de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile

Tras la aprobación por la Cámara de Diputados del artículo del Proyecto de Reconstrucción Nacional que establece una invariabilidad tributaria de 25 años a inversiones desde US$50 millones, desde la oposición expresaron de manera coordinada la reserva de constitucionalidad sobre la medida.

En el particular, el artículo 29 de la megarreforma fue aprobado por 81 votos a favor, 69 en contra y 2 abstenciones .

Tras ello, el primero en justificar la solicitud de reserva de constitucionalidad fue el diputado comunista Marcos Barraza.

Cámara de Diputadas y Diputados de Chile

“El artículo 29 crea un estatuto de invariabilidad tributaria por 25 años sin precedente en nuestro ordenamiento, resucitando el decreto ley número 600 de la dictadura militar”, comenzó explicando.

A lo que añadió: “Compromete la soberanía, configura una discriminación arbitraria del Estado a favor de un grupo específico de operadores y no destina los recursos a la reconstrucción que el proyecto invoca. Por esta razón dejo formulada expresa reserva de constitucionalidad”.

Por su parte, Jorge Brito (FA) explicó que “ninguna mayoría circunstancial puede amarrar las decisiones futuras, de futuras mayorías democráticas, porque las potestades legislativas se ejercen de manera transitoria y no permanente”.

Mientras tanto, Raúl Leiva (PS) consideró que el articulado “establece un mecanismo de invariabilidad por 25 años extremadamente abierto y genérico que compromete llamar institucionalmente a las próximas seis legislaturas y los próximos seis presidentes de la República”.

También se incluyó en la ofensiva opositora el fundador de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet.

“Como lo sostuvimos desde que llegó este proyecto a esta Cámara de Diputados, la norma aprobada ahora en el artículo 29 es inconstitucional, señor Presidente, y hacemos expresa reserva de constitucionalidad, fundamentalmente por lo que dispone el artículo 4, que Chile es una república democrática”, señaló el parlamentario.

A la reserva de constitucionalidad por parte de Brito también se unieron los diputados frenteamplistas Jaime Bassa y Matías Fernández.