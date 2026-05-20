Netflix anuncia las fechas de cierre para “Cien años de soledad”: mira el adelanto aquí

La serie de Netflix Cien años de soledad, basada en la novela homónima del Nobel colombiano Gabriel García Márquez, se prepara para concluir su historia en la pantalla. El desenlace se dividirá en dos momentos clave durante el mes de agosto: la Segunda Parte se estrenará el 5 de agosto, mientras que el Gran Final llegará el 26 de agosto.

En su primera entrega, la producción introdujo a los espectadores en un Macondo marcado por la utopía y la inocencia de sus inicios, un escenario que comenzó a resquebrajarse cuando el coronel Aureliano Buendía, atrapado en el ciclo interminable de las guerras, decidió atacar al pueblo. Los próximos cincuenta años por contar profundizarán en las nuevas generaciones de la familia Buendía y en la transformación de una comunidad donde el progreso dará paso a la decadencia, cumpliendo finalmente la maldición que la condena.

Esta Segunda Parte constará de siete episodios. Por su parte, el Gran Final del 26 de agosto —titulado simplemente Cien años de soledad— consistirá en un capítulo especial de larga duración dirigido por Laura Mora.

“Cada episodio de esta segunda parte es como una película. Llevamos la serie a otro nivel desde lo estético, lo narrativo, el sonido y la música para construir un final mucho más cinematográfico y emocional”, afirma Laura Mora. ”Después de vivir en esa casa y en ese pueblo durante tres años, sentimos que cerrar este viaje debía sentirse igual de grande, épico y cinematográfico”, añade la directora.

Por su parte, Francisco Ramos, Vicepresidente de contenido de Latinoamérica en Netflix, explicó la estrategia detrás de este cierre: “Durante la escritura y la preproducción llegamos a la conclusión de que la forma correcta de contar la novela en su extensión y ambición requería de una propuesta que no era la de un episodio común, sino de un Gran Final que representara adecuadamente el desenlace. Este sucederá en la forma de un capítulo especial, prácticamente un largometraje. Las dos partes de la serie y el capítulo final conforman la adaptación audiovisual definitiva de la obra”.

Codirigida por Laura Mora y Carlos Moreno, Cien años de soledad se consolida como uno de los proyectos audiovisuales más ambiciosos en la historia de Latinoamérica. Filmada íntegramente en Colombia, en español y con el respaldo de la familia de Gabriel García Márquez, la serie es el resultado del trabajo de cientos de artistas y técnicos que hicieron posible llevar el mítico universo de Macondo a la pantalla.

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