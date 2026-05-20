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    “27+1”: la selección de Portugal rinde homenaje a Diogo Jota al presentar la lista para Norteamérica 2026

    Roberto Martínez presentó el listado de jugadores que estarán presentes en el Mundial que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Portugal realizó un homenaje a Diogo Jota al momento de dar a conocer la lista para Norteamérica 2026. Foto: @diogoj_18 / Instagram. pc

    La selección de Portugal presentó este martes el listado final de jugadores que estarán presentes en el Mundial de Norteamérica 2026. Y lo hicieron con un emotivo gesto en el que recordaron a Diogo Jota, futbolista que murió en julio de 2025 en un accidente de tránsito junto a su hermano André.

    A una imagen en la que se apreciaban a los 27 seleccionados, tras la inclusión de un cuarto arquero, añadieron el mensaje de “27+1”, en referencia al fallecido delantero.

    A sus 28 años, Diogo Jota era parte importante del plantel del Liverpool, donde era titular con frecuencia, o bien una de las primeras alternativas en saltar al campo cuando estaba en la banca de suplentes.

    Con la selección de Portugal registró un importante palmarés. Fue internacional en 49 ocasiones con la adulta, y sumó 14 goles. Formó parte de los equipos campeones de la UEFA Nations League en 2019 y 2025, pero también destacó con el combinado luso en las categorías sub 19 y sub 21.

    El papel de Cristiano Ronaldo

    Uno de los nombres infaltables en la convocatoria de Portugal es el de Cristiano Ronaldo, quien enfrentará su sexto Mundial consecutivo. Consultado sobre el papel del delantero del Al Nassr y la presión que se genera al ser la última chance que tiene para coronarse, el técnico Romerto Martínez señaló que “la gestión es muy natural. Mi experiencia es que, en el Mundial, un jugador no sigue el mismo patrón que en su club, relacionado con la edad... Nuestro grupo está concentrado, preparado para las exigencias del Mundial, y necesitamos gestionar bien el día a día. Eso es todo. Podemos hablar de muchos sueños, pero solo tenemos tres partidos. Este es nuestro Mundial. Y necesitamos gestionar estos tres de la mejor manera posible”.

    “Ya tenemos mucha información; estamos hablando de casi 40 partidos juntos. Ahora se trata de gestionar al grupo durante el Mundial, lo cual es natural. Tenemos mucha fe en el compromiso y el talento de nuestros jugadores para hacerlo bien”, complementó.

    También se le consultó sobre los próximos duelos preparativos, donde los lusos enfrentarán a la Roja y al combinado de Nigeria. “Todos los partidos amistosos nos dan la oportunidad de ajustar conceptos, de analizar al equipo”, indicó en referencia a estos encuentros.

    A su vez, le preguntaron sobre Colombia, equipo que, en el papel, aparece como el más complicado de enfrentar, considerando que los otros integrantes del Grupo K son Uzbekistán y República Democrática del Congo.

    No estoy de acuerdo con la importancia que se le da al partido contra Colombia. En un Mundial no hay clasificaciones, ni favoritismos. Lo más importante ahora es el primer puesto. Vamos a jugar en un estadio cerrado, con buenas condiciones”, expresó.

    “Sentimos mucho respeto por la República Democrática del Congo; conozco a muchos de sus jugadores porque varios crecieron en Bélgica y trabajé con ellos. Los equipos que vienen aquí por primera vez tienen una voluntad, un sueño que no se puede controlar. Nos pasó en Bélgica en 2018 contra Panamá, y los primeros 60 minutos fueron de los partidos más difíciles que hemos jugado. Sentimos mucho respeto por los partidos contra la República Democrática del Congo y Uzbekistán, y luego veremos cómo nos va contra Colombia”, agregó.

    Los nominado de Portugal

    Porteros: Diogo Costa (Porto), Rui Silva (Sporting), José Sá (Wolverhampton) y Ricardo Velho (Gençlerbirliği).

    Defensas: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahçe), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City) y Tomás Araújo (Benfica).

    Volantes: Rúben Neves (Al Hilal), Samú Costa (Mallorca), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United) y Bernardo Silva (Manchester City).

    Delanteros: João Félix (Al Nassr), Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Guedes (Wolverhampton), Gonçalo Ramos (PSG) y Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

    Lee también:

    Más sobre:FútbolMundial 2026PortugalCristiano RonaldoDiogo JotaNorteamérica 2026

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