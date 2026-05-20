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    Política

    Diputada Hassler y ajuste ministerial de Kast: “El cambio de rumbo tiene que ser en materia económica”

    La parlamentaria comunista además apuntó que el cambio de gabinete que dejó fuera del equipo a Sedini y Steinert da cuenta de "una falta de planificación y una improvisación" del Ejecutivo.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Diputada Irací Hassler (PC). Foto: Javier Salvo/Aton Chile. JAVIER SALVO/ATON CHILE

    La diputada del Partido Comunista, Irací Hassler, no se guardó nada a la hora de analizar el primer cambio de gabinete del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    En entrevista con el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, la exalcaldesa de Santiago sostuvo que el prematuro ajuste, que terminó con las salidas de Mara Sedini y Trinidad Steintert, en Segegob y Seguridad respectivamente, refleja “una falta de planificación y una improvisación” del Ejecutivo.

    “Más que la salida de ministros o ministras, aquí lo importante es, por un lado, que se pueda trabajar en la seguridad, y por otro, que lo más lamentable que está haciendo el gobierno es hacer avanzar una agenda económica que va a desfinanciar el Estado chileno, una agenda económica que va contra los intereses de nuestro país a propósito de quitar más de 4.000 millones de dólares al año de los recursos que tenemos justamente para nuestros derechos sociales”, dijo

    En ese sentido, Hassler apuntó que “donde hay que cambiar el rumbo es en materia económica, que se está haciendo una situación que va a ser crítica para nuestro país, y en el caso de la seguridad deben recién empezar a hacer un plan, a trabajar en este tema, y eso sin duda que es preocupante”.

    “Yo creo que aquí más que en los nombres en particular, hay un Presidente cuyo diseño de equipo fracasó, por eso tiene que hacer tan rápidamente un cambio, y lo peor que están desarrollando es justamente la megarreforma tributaria en beneficio de los súper ricos de nuestro país”, remarcó.

    La parlamentaria del PC cuestionó que durante la campaña y también en la instalación de la actual administración se insista en la idea de un “gobierno de emergencia”.

    “En vez de eso tenemos ya más de dos meses perdidos en materia de seguridad y un gobierno que finalmente no estaba preparado para asumir esta tarea que, insisto, ellos señalaban que era de emergencia. Por tanto, se demuestra esta improvisación, esta falta de un equipo que esté avanzando en su objetivo y una falta en particular de trabajo en el tema de seguridad, que es un tema tan importante para los chilenos y chilenas”, señaló.

    Sobre la megarreforma, que en esta jornada se vota en particular en la Cámara de Diputados, la legisladora del PC señaló: “Yo esperaría que lográramos un debate fundamental, que es cuidar los recursos del Estado, y eso implica, obviamente, no bajar los impuestos a las más grandes empresas sin compensación y, más encima, con reintegración del sistema, es decir, que los dueños de las empresas puedan descontar los impuestos que pagan sus empresas de lo que tenían que pagar como impuestos personales, entre otros elementos que son tremendamente graves”.

    “Aquí lo que está haciendo el gobierno, encabezado por el ministro Quiroz, es una postura tremendamente ideológica, que cree que va a haber un chorreo de que los más ricos tengan más recursos y algo va a llegar para el resto de la población, y eso ha sido un modelo fracasado en distintos lugares del mundo”, afirmó.

    Más sobre:Irací HasslerCambio de gabineteJosé Antonio KastGobiernoMegarreforma

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