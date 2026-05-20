Dónde y a qué hora ver a Friburgo vs. Aston Villa por la final de la Europa League
La definición del título se juega este miércoles en Estambul.
Este miércoles llega la definición de la Europa League, con la gran final entre Friburgo y Aston Villa.
El cuadro alemán viene de superar a Braga en semifinales, mientras que los ingleses hicieron lo propio al dejar en el camino a Nottingham Forest.
Cuándo juega Friburgo vs. Aston Villa
El partido de Friburgo contra Aston Villa es este miércoles 20 de mayo, a las 15:00 horas de Chile.
La definición del título se desarrolla en el Tüpraş Stadium, conocido como Vodafone Park por patrocinio, de la ciudad de Estambul, Turquía.
Dónde ver a Friburgo vs. Aston Villa
El partido de Friburgo contra Aston Villa se transmite en el canal ESPN.
Además, la cobertura online de la Europa League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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