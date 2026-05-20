Dónde y a qué hora ver a Friburgo vs. Aston Villa por la final de la Europa League. Foto referencial de archivo

Este miércoles llega la definición de la Europa League, con la gran final entre Friburgo y Aston Villa.

El cuadro alemán viene de superar a Braga en semifinales, mientras que los ingleses hicieron lo propio al dejar en el camino a Nottingham Forest.

Cuándo juega Friburgo vs. Aston Villa

El partido de Friburgo contra Aston Villa es este miércoles 20 de mayo, a las 15:00 horas de Chile.

La definición del título se desarrolla en el Tüpraş Stadium, conocido como Vodafone Park por patrocinio, de la ciudad de Estambul, Turquía.

Dónde ver a Friburgo vs. Aston Villa

El partido de Friburgo contra Aston Villa se transmite en el canal ESPN .

Además, la cobertura online de la Europa League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.