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    A qué hora comienza la lluvia hoy, según el pronóstico

    ¿A qué hora comienza la lluvia este sábado 4 de julio? Revisa el pronóstico para la Región Metropolitana, Valparaíso y O'Higgins, con horarios estimados y probabilidad de precipitaciones y viento.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    A qué hora comienza la lluvia hoy, según el pronóstico. Modelo: León.

    Este sábado 4 de julio, llega el tan esperado evento de lluvia en la Región Metropolitana y zona central. Se tratará de una jornada con precipitaciones, acompañadas de viento solo en algunos sectores, que podrían extenderse hasta la madrugada del domingo 5.

    Esto, por la presencia de una baja segregada asociada a un ciclón extratropical que avanzará hacia esta parte de Chile.

    Pero además de la lluvia, será un día frío: las mínimas al despertar serán de 0 °C en gran parte de la RM, y las máximas oscilarán entre 5 y 15 0 °C según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

    Y aunque durante la primera parte del día habrá cielo despejado, después del mediodía comenzaría a nublarse para dar paso a las primeras precipitaciones.

    Revisa a continuación a qué hora comenzará la lluvia en tu región.

    A qué hora comienza la lluvia hoy, según el pronóstico. Foto: ATON.

    A qué hora comienza la lluvia en Santiago

    De acuerdo a Meteochile, la lluvia en la Región Metropolitana debiese comenzar después del mediodía de este sábado 4 y extenderse hasta la madrugada del domingo 5.

    Con más detalle, el modelo ECMWF que utiliza Meteored muestra un 60% de probabilidad de que el evento comience a las 17:00 horas.

    En esta ocasión, la lluvia llegaría en forma de chubascos y chubascos aislados en toda la región. Ya en la madrugada del domingo 5, se convertirían en chubascos con declinación para ceder finalmente al comienzo de la mañana.

    A qué hora comienza la lluvia en la Región de Valparaíso

    Un escenario similar se vivirá en la Región de Valparaíso. Sin embargo, la lluvia solo alcanzará a algunos sectores.

    Según Meteochile, las precipitaciones comenzarán durante la tarde en Viña del Mar, Valparaíso, Villa Alemana y Quilpué, Casablanca, Algarrobo, San Antonio y Cartagena, y San Antonio interior.

    Específicamente, el modelo ECMWF muestra que la lluvia comenzaría en Viña del Mar y Valparaíso alrededor de las 11:00 horas, para extenderse hasta el día siguiente, al igual que en la RM.

    Recién en la noche, las precipitaciones comenzarían en San Felipe y Los Andes.

    A qué hora comienza la lluvia hoy, según el pronóstico

    A qué hora comienza la lluvia en la Región de O’Higgins

    Toda la Región de O’Higgins recibirá lluvia este sábado invernal. Pero comenzará un poco más temprano en Pichilemu, durante la mañana, con chubascos aislados y viento entre 25 y 40 km/h.

    En el resto de la región, los chubascos deberían aparecer en la tarde y, al igual que en las otras regiones de la zona central afectadas, perdurar hasta la madrugada del domingo 5.

    El modelo de Meteored muestra que la lluvia en Rancagua comenzaría a eso de las 17:00 horas.

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