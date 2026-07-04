Venture capital en Chile pega un salto de 160% en 2025 y se acerca a su mejor año histórico

La inversión de capital de riesgo en startups chilenas alcanzó los US$ 813 millones durante 2025, según el Impact Report 2026 de la Asociación Chilena de Venture Capital (ACVC), un alza de más de 160% respecto de los US$ 311 millones registrados el año anterior. La cifra acerca al país a su mejor marca histórica, losUS$ 898 millones de 2023, y confirma el fin de lo que la propia industria llamó el “invierno del venture capital“.

Parte importante de este impulso se explica por un solo hito: la ronda de US$308 millones que cerró Runway, startup de inteligencia artificial generativa cofundada por dos chilenos, especializada en video generativo y modelos multimodales. Pero si incluso se descuenta esa inversión –tomando en cuenta que es una startup radicada en Estados Unidos– el total invertido en el país habría llegado a US$505 millones, en 2025, lo que de todas formas representa un alza de 62% frente a 2024. “Este salto se explica por varias razones. A nivel global, la inversión de venture capital está recuperándose con fuerza, alcanzando su punto más alto desde 2022”, comenta Magdalena Guzmán, Directora Ejecutiva de la ACVC, quien indica además que “varios fondos chilenos cuentan con dry powder (capital comprometido pero aún no invertido), que tras años de cautela, están empezando a desplegar el capital conscientes de los plazos comprometidos con sus aportantes.

El informe muestra además un cambio de estrategia entre los inversionistas: en 2025 se cerraron 274 rondas de inversión en Chile, un 21% menos que el año anterior, pero el ticket promedio se disparó a US$2,9 millones, un 231% más que en 2024. La misma tendencia se repite a nivel mundial y regional: los fondos prefieren apostar fuerte por menos startups que repartir capital en muchas rondas chicas.

Esa concentración también se ve en el tamaño de los cheques: solo 27% de las rondas fueron menores a US$300 mil en 2025, frente al 55% que tenían ese tamaño en 2024. En el extremo opuesto, las rondas de US$ 10 millones o más casi se triplicaron: pasaron de 5 en 2024 a 14 en 2025.

Al respecto, Guzmán indica que este aumento en los montos, es la característica más distintiva de este ciclo de recuperación. “Los fondos prefieren concentrar capital en menos apuestas, pero con métricas y cifras más sólidas que permiten proyectar el crecimiento. En el caso chileno, muchas de esas grandes rondas son follow-on de sus propios portafolios, que acompañados de otros inversionistas (muchas veces extranjeros) logran completar rondas de varios millones de dólares”.

El fenómeno no es exclusivo de Chile. Según datos de CB Insights, el financiamiento global de venture capital llegó a US$469.000 millones en 2025, su nivel más alto desde 2022 y un 47% más que el año anterior. De ese total, las startups de inteligencia artificial (IA) captaron US$ 225.800 millones a nivel mundial, casi el doble que en 2024 y equivalente al 48% de todo lo invertido en VC en el mundo. Haciendo un doble click a esta área de la tecnología. en el portafolio de los socios de ACVC, casi 37% de las startups en las que invirtieron en 2025 tienen a la IA como elemento central de su modelo de negocio, una proporción que sube a más de 21% si se considera también a las aceleradoras e incubadoras asociadas.

A nivel latinoamericano, la tendencia fue inversa a la chilena: según la Asociación Latinoamericana de Private Equity y Venture Capital (LAVCA), la región invirtió US$ 4.300 millones en 2025, una caída de 6,5% respecto de 2024, con 664 deals (-14,9%). Brasil sigue liderando con 44,6% de los deals y 38,8% de la inversión regional, aunque México mostró el mayor dinamismo, con un 21% más de capital captado por sus fundadores. La razón de que nos alejemos de la tendencia regional -según Guzmán- se debe a que muchas administradoras han estado levantando sus segundo o tercero fondo en VC, con compromiso importantes de capitales privados que están siendo colocados en startups nacionales y regionales”, señala.

El rol de Corfo

El Estado, a través de las líneas de financiamiento de Corfo (Fondo Etapas Tempranas Tecnológicas, Fondo Etapas Tempranas y Fondo Crecimiento), ha apoyado desde su creación a 73 fondos de inversión, con una inversión acumulada de US$ 1.079 millones y 514 empresas financiadas, según en análisis del reporte de la ACVC.

Sin embargo, en 2025 los fondos apoyados por estas líneas invirtieron US$ 21,1 millones, una baja de 8,3% respecto de 2024 —aunque bastante más moderada que la caída de 67% del año anterior—. Las empresas nuevas financiadas vía Corfo también bajaron, de 21 a 17. “Hoy es urgente activar un vehículo que permita a grandes inversionistas invertir en VC, algo muy común en mercados desarrollados; un Fondo de Fondos con Corfo como aportante ancla (lo que requiere un cambio legal), para atraer a multilaterales, e institucionales. Esto permitiría cerrar la brecha de inversión que hoy existe en Chile en Series A+ y B, dándoles a nuestros emprendedores las condiciones necesarias para crecer”, dice al respecto Magdalena Guzmán.

De hecho, el documento del gremio de VC destaca que cada vez más actores privados como corporate venture capital, family offices y fondos tradicionales, invierten sin depender del apoyo estatal.

Brecha de género

El informe también exhibe una brecha persistente: solo 12,7% de los fondos en Chile tiene mujeres con poder de decisión sobre las inversiones, frente al 15,4% que existe en promedio a nivel mundial entre socios con voto. En el lado de las fundadoras, apenas 13% de las startups financiadas por VC chilenos en 2025 tenían al menos una mujer en el equipo fundador, un punto porcentual más que en 2020.

“Para cerrar esta brecha, los hombres tienen un rol clave; no solo en incluir a más mujeres, sino en comprender que con ellas en los equipos y en la toma de decisiones, el espectro de oportunidades crece enormemente. La diversidad amplía el entendimiento de problemáticas, mercados y soluciones, y con ello el alcance real de la industria”, concluye la directora ejecutiva de la ACVC.