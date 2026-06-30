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    Piensa en Grandes: la alianza que busca convertir la longevidad en una oportunidad para las pymes

    En el marco del Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas, el acelerado envejecimiento de la población y la crisis de natalidad están abriendo nuevas oportunidades para el emprendimiento en Chile. En esa línea, Piensa en Grandes, la alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vinson Consulting, impulsa financiamiento, mentorías y acompañamiento para desarrollar soluciones innovadoras que promuevan la inclusión y el bienestar de las personas mayores.

    Paulina ReyesPor 
    Paulina Reyes
    Piensa en Grandes

    Mientras Chile enfrenta una transición demográfica compleja, con una población que envejece y una crisis de natalidad con puntos históricos, se abre una nueva oportunidad para un espacio en la innovación. Lo que hasta hace algunos años era visto principalmente como un desafío para el sistema de pensiones o de salud, hoy también abre oportunidades para emprendedores y pequeñas empresas capaces de responder a las necesidades de una sociedad cada vez más longeva.

    Hoy, casi uno de cada cinco chilenos supera los 60 años y las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) indican que, para 2028, habrá más personas mayores de 64 años que menores de 15. Hacia 2050, cerca del 30% de la población tendrá más de 60 años, mientras la población en edad de trabajar comenzará a reducirse progresivamente. Al mismo tiempo, las personas mayores de 50 años ya concentran cerca de la mitad del consumo interno, porcentaje que podría acercarse al 60% durante las próximas décadas.

    En ese escenario surge Piensa en Grandes, un fondo de innovación social impulsado por AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vinson Consulting, que busca impulsar emprendimientos orientados a mejorar la calidad de vida de las personas mayores mediante financiamiento, mentorías y acompañamiento para consolidar modelos de negocio con impacto social.

    Piensa en Grandes

    En sus seis versiones, la iniciativa ha recibido más de 1.100 postulaciones, ha financiado 19 emprendimientos y ha entregado más de $300 millones para potenciar soluciones vinculadas al envejecimiento activo, la inclusión digital, los cuidados, la movilidad, la educación financiera y el empleo senior. A ello se suman más de 850 horas de mentorías especializadas y un impacto que ya supera las 170 mil personas mayores en todo el país.

    En conversación con la subgerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de AFP Habitat, Cristina Legarés, explicó que la experiencia demuestra que el financiamiento por sí solo no basta para que estos proyectos prosperen. “El principal impacto de Piensa en Grandes ha sido demostrar que el financiamiento es necesario, pero no suficiente para consolidar un emprendimiento de impacto social. Lo que realmente marca la diferencia es combinar recursos con acompañamiento estratégico, mentorías especializadas y acceso a redes que permitan transformar una buena idea en una organización con capacidad de crecer”, indicó.

    Junto con esto, explicó que el aprendizaje del programa también ha permitido validar soluciones junto a quienes serán sus usuarios finales. “La experiencia nos ha demostrado que, tras participar en el programa, los emprendimientos fortalecen su propuesta de valor, validan sus soluciones junto a las propias personas mayores, profesionalizan su gestión y adquieren las herramientas necesarias para escalar, generando un impacto real en la calidad de vida de las personas mayores y contribuyendo al desarrollo de la economía plateada en Chile”, sostiene.

    Entre los proyectos apoyados se encuentran iniciativas como plataformas que acercan servicios digitales a personas mayores, dispositivos inteligentes para prevenir enfermedades, soluciones tecnológicas para el cuidado domiciliario, redes de empleo para profesionales senior, aplicaciones de alfabetización digital, propuestas de alimentación funcional y herramientas para facilitar el acceso a medicamentos. Todas ellas responden a una misma tendencia: el crecimiento de la llamada “economía plateada”, enfocada en una población que demandará cada vez más productos y servicios especializados.

    Pese a ello, Legarés advierte que el principal desafío está en construir un ecosistema capaz de acompañar a los emprendedores en su crecimiento, más allá de la capacidad que tienen de crear. “Chile aún no cuenta con un ecosistema suficientemente desarrollado que entienda el envejecimiento como una transformación estructural y una oportunidad de desarrollo económico y social”, advirtió.

    En esa línea, agregó que “para que estos emprendimientos escalen se requiere una mayor articulación entre empresas, Estado, academia y organizaciones sociales; más espacios de pilotaje y validación; instrumentos de financiamiento que acompañen su crecimiento; y políticas públicas que impulsen un ecosistema de innovación orientado a la longevidad”.

    Mirando hacia adelante, desde Habitat proyectan que la longevidad será uno de los principales motores de innovación de las próximas décadas. “A medida que empresas, Estado y emprendedores comprendan que el envejecimiento no es solo un desafío social, sino también una transformación económica, veremos surgir más soluciones en ámbitos como cuidados, salud, inclusión digital, empleo senior, educación financiera, movilidad y bienestar”, indicó Legarés.

    “Creemos que prepararse para ese futuro no significa solo construir una mejor pensión, sino también contribuir a que esos años se vivan con mayor autonomía, inclusión y calidad de vida”, terminó diciendo.

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