La Tercera lanza “LT Horizontes”, el nuevo espacio sobre longevidad y cambio demográfico

Este miércoles, con el objetivo de abordar el rápido envejecimiento demográfico y proponer una estrategia para el país, La Tercera lanzó LT Horizontes, un nuevo foro de encuentro y discusión dedicado a la nueva longevidad. El encuentro, realizado en el Hotel AC Costanera, se propuso como un espacio donde distintos sectores convergen para dialogar sobre políticas públicas, economía, liderazgo y cultura, y comprender el envejecimiento como un motor de crecimiento y no como una limitación para el país. El contexto actual exige respuestas, por lo que el primer encuentro reunió a importantes líderes y tomadores de decisión que inciden en el futuro del sector a nivel organizacional y productivo.

Con representantes del Estado, fundaciones, universidades y empresas con presencia a nivel nacional, la cita marcó el comienzo de un proyecto que quiere expandirse a todas las plataformas de La Tercera.

“Esta es una instancia significativa para nosotros porque no solo es una idea de invitarlos a conversar y participar en torno a un nuevo espacio editorial, sino que es especialmente significativa porque nos parece que la temática, y la mirada que queremos imprimir, es distinta de lo que hemos visto hasta ahora: LT Horizontes es un foro para conversar en torno a la nueva longevidad, entendiéndose no como una etapa de declive, sino como una etapa de expansión de las personas”, apuntó José Luis Santa María, director de La Tercera y encargado de dar la bienvenida al foro.

El ejecutivo destacó el desafío periodístico, afirmando que la apuesta es evitar que estos temas queden relegados a nichos específicos. “No queremos que sea solo una sección, como normalmente los medios de comunicación hemos tratado de encapsular estos temas, sino que esté presente transversalmente en toda la marca”, señaló, apuntando su presencia en Pulso, Culto, El Deportivo o Paula.

Articular un diálogo

El encuentro lo lideró Polo Ramírez, director de Contenidos Estratégicos de Copesa, quien se encargó de moderar la mesa y enmarcó los alcances de “LT Horizontes”. El periodista apuntó a la necesidad de articular un diálogo que se presenta de forma fragmentada en el país.

“La conversación que se genera en relación con los adultos mayores, con la longevidad, con el envejecimiento, está de alguna manera fragmentada: hay muchas iniciativas de distintos ámbitos y cortes, pero falta algo que las aglutine, que las agrupe y que entienda que, efectivamente, este es uno de los grandes cambios sociales que se vive en nuestro país”, planteó Ramírez.

Sobre el propósito de “LT Horizontes”, añadió que “la idea es cambiar el foco desde esta tercera edad como especie de última estación, a una etapa activa y de expansión, de reinvención y de toma de nuevas decisiones a partir de los 50, hasta 60 años... con temáticas que le importan a este núcleo, que toma decisiones en el mundo laboral de lleno, en el Estado, en el sector privado, y que efectivamente tiene que ver con todos los ámbitos de la realidad y de la economía”.

La cita contó con la presencia de distintos actores del ecosistema, entre el mundo corporativo y público. En ese sentido, destacó la participación de Karen Caiceo, Directora Nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA). La especialista destacó el foco de la iniciativa en las políticas públicas y la urgencia de articular, desde el Estado junto a los medios y mundo privado, soluciones claras para los desafíos de inclusión, empleabilidad y bienestar de este segmento, además de adelantar que Chile se encuentra ad portas de la promulgación de la Ley Integral de Envejecimiento, que obligará a diseñar una Política Nacional de Envejecimiento para los próximos diez años, proyectada para entrar en vigencia en enero de 2028.

Frente al diagnóstico de la realidad residencial del sector, la autoridad se enfocó en desmitificar el rol exclusivo del organismo. Generalmente, apuntó que el foco mediático se centra en los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM), pero solo el 22% de nuestra población requiere apoyo y cuidados. El 78% restante, aseguró, son autovalentes y el foco no debiese estar ahí. “Sabemos que es una necesidad, sin duda, pero tenemos que tender a generar políticas públicas y alianzas que nos permitan avanzar en el envejecimiento activo más que en cuidados”, aseguró.

“La ley nos pide que esta política debe ser participativa, incidente y obliga a que ciertos actores sean parte de eso... Entonces, ¿cuál es nuestra invitación hoy día? Es que ustedes deben estar en este diseño”, dijo, refiriéndose a los asistentes al lanzamiento de “LT Horizontes”. “Nos interesa conocer también la opinión en el caso del mundo privado, particularmente por ser una de las áreas donde el Estado tiene hoy día poca incidencia u oferta en materia de empleo o de emprendimiento, y es algo en donde probablemente tienen mucho más expertise”, concluyó.

Todo está en los datos

Uno de los pilares más relevantes lo puso Descifra, parte estratégica del proyecto, que busca entregar evidencia comprobable sobre cómo piensa y decide la llamada “generación plateada”.

Miguel Zlosilo, director metodológico de Descifra, mostró cifras que desafían supuestos instalados. Por ejemplo, con una demostración interactiva, expuso que el 77% de los chilenos mayores de 70 años apoya la eutanasia, una cifra que se distancia en solo 9 puntos de la población joven.

“¿Es verdad que las personas mayores son necesariamente más conservadoras, que se oponen a cualquier regulación sobre las decisiones soberanas de las personas? Lo que muestran los datos es que no es así”, cuestionó Zlosilo.

“En vez de ir a medir directamente el fenómeno, nosotros tomamos otro camino: inferir a partir de actitudes, hábitos, valores, y de cómo comprenden todos los fenómenos de la sociedad. A partir de eso desciframos realmente cómo piensan y cómo van a enfrentar distintos cambios”, detalló el investigador sobre su metodología.

Además, Zlosilo declaró que el error estratégico es ver a este sector etario como un bloque uniforme, sin matices. Sobre esto, apuntó que observan por lo menos tres segmentos: el primero entre 50 y 60 años, en preparación y con foco en la continuidad profesional; un segundo en tránsito hacia la jubilación, donde muchos buscan iniciar emprendimientos; y una tercera etapa, centrada en el bienestar físico, psicológico y el desarrollo de relaciones con sus pares.