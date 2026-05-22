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    Kevin Warsh, el candidato de Trump, jura como nuevo presidente de la Fed

    En el acto de juramento Donald Trump afirmó que “quiero que Kevin sea totalmente independiente, quiero que sea independiente y que haga un gran trabajo. Que no me mire a mí, que no mire nadie, que haga lo suyo y haga un gran trabajo”.

    Por 
    Patricia San Juan
    Kevin Warsh reemplaza a Jerome Powell en la presidencia de la Fed.

    Kevin Warsh, el candidato nominado por Donald Trump para asumir la presidencia de la Reserva Federal (Fed) en reemplazo de Jerome Powell, juró este viernes en el máximo cargo del banco central estadounidense, en una ceremonia realizada en la Casa Blanca.

    En el acto de juramento Trump afirmó que “quiero que Kevin sea totalmente independiente, quiero que sea independiente y que haga un gran trabajo. Que no me mire a mí, que no mire nadie, que haga lo suyo y haga un gran trabajo”.

    La llegada de Warsh se da en medio de los cuestionamientos respecto de si podrá mantener la independencia del mayor banco central del mundo frente a las constantes presiones que Trump ya había ejercido sobre Powell para recortar las tasas de interés. Esto, en un contexto en que dicha posibilidad se ha reducido ante la la creciente tendencia al alza en la inflación que ha generado el aumento en los precios del petróleo producto del conflicto en Medio Oriente.

    La semana pasada el Senado de Estados Unidos aprobó la nominación de Kevin Warsh, quien contó con el voto favorable de los senadores republicanos y el demócrata John Fetterman, Con ello obtuvo 54 votos a favor y 45 en contra en lo que, sin embargo, se convirtió en la aprobación más baja en la historia para un nuevo presidente del banco central estadounidense.

    Previamente el margen más estrecho se había dado para la ratificación de Janet Yellen, quien en 2014 fue confirmada en el cargo por 56 votos a favor.

    El nuevo presidente de la Fed reemplazará a Jerome Powell, quien pese a haber sido nominado por Trump en su primer mandato, luego comenzó a tener constantes desencuentros con el presidente estadounidense debido a sus presiones para aplicar fuertes recortes en la tasas de interés, las que fueron resistidas por Powell.

    Complejo escenario

    La llegada de Warsh a la presidencia de la Fed encuentra a la mayor economía del mundo en un complejo escenario para la política monetaria dadas las presiones inflacionarias generadas por el aumento en los costos energéticos ante el prolongado conflicto bélico con Irán, lo que dificulta avanzar un nuevo recorte en la tasa de interés, tal como lo espera Trump. Es más ahora algunos analistas comienzan a apostar a que el próximo movimiento será al alza.

    En su última reunión de política monetaria de abril la Fed resolvió mantener las tasas de interés en el nivel actual de entre 3,5% y 3,75%. Pero la decisión no fue unánime y constituyó la mayor disidencia al interior del comité desde fines de 1992, mientras algunos gobernadores plantearon la necesidad de aplicar un sesgo restrictivo.

    La próxima reunión de política monetaria de la Fed está programada para el 16 y 17 de junio. De acuerdo a la herramienta Fed Watch de CME Group un 96,5% de los analistas encuestados proyectan que la entidad mantendrá las tasas de interés en el nivel actual de entre 3,50% y 3.75% en dicho encuentro, mientras el 3,5% restante prevé que aplicará un aumento de 25 puntos.

    Powell se queda

    A fines de abril, en la conferencia de prensa posterior al último encuentro de política monetaria de la Fed, Powell afirmó que seguiría siendo parte del comité de gobernadores de la Fed, luego de dejar su puesto como presidente.

    En ese momento dijo que “tras finalizar mi mandato como presidente el 15 de mayo, continuaré ejerciendo como gobernador durante un periodo de tiempo aún por determinar”.

    Powell, quien fue nominado a la presidencia de la Fed por Trump en 2017, terminó su periodo en el cargo el 15 de mayo y hasta ahora se mantuvo como presidente interino, pero su cupo como gobernador se extiende hasta 2028.

    Con su decisión, Powell termina con la tradición de los presidentes de la Fed que generalmente abandonaban la entidad una vez asumido su sucesor en la presidencia.

    Quién es nuevo presidente de la Fed

    Kevin Warsh es uno de los nombres más conocidos dentro del circuito económico republicano en Estados Unidos.

    Su vínculo con el banco central comenzó en 2006, cuando el entonces presidente George W. Bush lo designó como gobernador de la Fed, convirtiéndolo en el miembro más joven del directorio. Desde ese cargo tuvo un rol activo durante la crisis financiera de 2008, donde actuó como enlace entre la institución y los principales actores de Wall Street, participando en las negociaciones clave que buscaron evitar el colapso del sistema financiero.

    Antes de su llegada a la Fed, Warsh había trabajado en Morgan Stanley y luego en el gobierno federal como asesor económico. En 2002 se casó con Jane Lauder, heredera del grupo Estée Lauder, lo que reforzó su inserción en la élite empresarial y republicana.

    Tras dejar la Reserva Federal en 2011, en desacuerdo con nuevas compras masivas de bonos, Warsh se convirtió en un crítico de algunas de las políticas que ayudó a implementar.

    Su nombre ya había sonado para presidir la Fed en 2017 y volvió a tomar fuerza tras la victoria electoral de Trump en 2024. En algún momento también se especuló que podría asumir como secretario del Tesoro.

    Más sobre:Kevin WarshFed

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