“Es el honor más grande que puedo recibir”: Manchester City anuncia histórico cambio como homenaje para Pep Guardiola

El Manchester City entrará en una nueva era. Este viernes el club inglés comunicó que Pep Guardiola dejará de ser el técnico del equipo después de diez años en el cargo, periodo en el que consiguió 20 títulos para la institución.

Debido a la importancia de aquello, los ciudadanos acordaron nombrar una de las tribunas del estadio con el nombre del entrenador español.

“El Manchester City se complace en anunciar que la tribuna norte del Etihad Stadium, recientemente remodelada y ampliada, pasará a llamarse ‘La Tribuna Pep Guardiola’”, compartieron en un comunicado en la página oficial del equipo.

“Hace mucho tiempo dije que el Manchester City debía contar con los mejores profesionales, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Durante diez años, Pep ha sido la personificación de esa ambición”, señaló por su parte el Jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, dueño del equipo.

“Ha dejado una huella imborrable en el ADN del Club. Una huella que nace más de la forma en que ganaba que de los muchos trofeos que levantaba”, continuó.

“Le expresamos nuestra eterna gratitud, al igual que toda la familia de la ciudad, una familia de la que siempre formará parte”, cerró.

Pero aquello no será lo único, pues también se encargará una estatua de Pep, que se ubicará en el acceso al sector que llevará el nombre del DT.

“La tribuna Pep Guardiola, y la estatua que se ubicará en su exterior, garantizan, con razón, que el legado de Pep permanecerá para siempre entretejido en la esencia de este club de fútbol, ​​la ciudad de Manchester y el fútbol inglés”, apuntó por su parte el presidente de la institución, Khaldoon Al Mubarak.

“La singular relación que mantiene con nuestros aficionados se ha forjado gracias a la honestidad y la pasión de sus diez temporadas luchando por brindarles el éxito. La tribuna Pep Guardiola es un recordatorio apropiado y permanente de esa relación, del período más exitoso en la historia de nuestro Club y del genio futbolístico único que lo caracteriza”, continuó.

Foto: @mancity / Instagram.

Por su lado, el director ejecutivo Ferran Soriano destacó que “es totalmente apropiado que la ocasión del último partido de Pep como entrenador del Manchester City coincida con la tarde en que la maravillosa nueva tribuna Pep Guardiola del Etihad Stadium acogerá por primera vez a 7.000 aficionados más del City”.

“El domingo será una oportunidad para que todos celebren sus logros. La placa conmemorativa permanente del jeque Mansour, que honrará el increíble legado de Pep, brindará a los aficionados del City la oportunidad de reconocer la leyenda de Pep cada vez que visiten nuestro estadio”, concluyó.

La respuesta de Guardiola

Una vez que el técnico se enteró de esto, comentó que “no tengo palabras. ¿Qué puedo decir? Khaldoon me llamó y me dijo que el club había tomado esa decisión. Digo, sin palabras. Me gusta sentir que mi vibra o energía estará ahí para siempre. En los malos momentos, cuando alguien mire allí y vea a Pep, enviaré mi energía al equipo y al club“.

“Es uno de los mayores honores que podría recibir. Solo quiero darle las gracias al club. Mi padre estará aquí el domingo, tiene 94 años y vendrá a vernos, y es un honor increíble que su nombre esté aquí. Sin palabras, no tengo palabras”, añadió.

El partido entre Manchester City y Aston Villa está programado para este domingo 24 de mayo a partir de las 11.00 horas de Chile.