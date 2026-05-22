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    Podría ser la mamá del otro felino: SAG llama a no exponerse ante presencia de puma en Paine

    El director regional del SAG solicitó a los residentes del sector “guardar" a sus mascotas, puesto que, si bien estos felinos no suelen atacar a animales domésticos, estos últimos podrían asustarlos y estresarlos. "El comportamiento de estos animales bajo estrés es impredecible", sostuvo.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Un video alertó a los vecinos de Paine sobre la presencia de un puma en las calles de la comuna. El ejemplar es adulto, y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) cree que podría tratarse de la madre de otro puma que fue visto esta semana por el mismo sector.

    El miércoles pasado el SAG junto a personal municipal y del Buin Zoo, lograron capturar a un joven puma que rondaba por los techos y corría desorientado por las calles del camino El Huerto. El felino fue llevado hasta un centro veterinario, donde está siendo evaluado para su pronta liberación

    A solo días de esa escena, este jueves se divisó un nuevo puma en la comuna. El director regional metropolitano del SAG, Juan Valenzuela, aseguró que “se trata de un ejemplar adulto, posiblemente es la hembra, la madre del otro cachorro. Existen probabilidades de que ocurran dos eventos tan simultáneos y con las características de los animales, se puede dar el caso”, indicó.

    De momento, el puma está en una situación de “avistamiento”, es decir, que no ha podido ser confinado para su captura, por lo que desde el SAG hacen un llamado a la “calma”.

    “Estos animales no son agresivos por sí solos, salvo si se ven enfrentados a alguna situación de peligro”, indicó Valenzuela.

    La autoridad solicitó a la comunidad no acercarse al felino en caso de ser visto, puesto que “el comportamiento de estos animales bajo estrés es impredecible, son salvajes y por otro lado les podemos causar daño, daño que está tipificado en la Ley de Caza como un delito”.

    Dentro de las diligencias que están realizando los equipos especializados, está el poner trampas en lugares estratégicos. Como se sospecha que el puma podría ser la madre del felino capturado hace unos días, se están utilizando “materiales de acomodamiento que quedaron con olores de la cría”, además de alimento.

    En definitiva, el SAG hizo un llamado a no exponerse a estos felinos y dar aviso al municipio o al servicio en caso de divisarlos.

    Por otra parte, el director regional solicitó a los residentes del sector “guardar las mascotas”.

    “No es el efecto directo de un ataque del puma hacia los animales, sino que generalmente las mascotas reaccionan hacia él y lo estresan, como pasó con el cachorro", indicó, aludiendo a la situación del otro felino que subió a los techos de una vivienda tras ser asustado por perros.

    Más sobre:PumaPaineSAGNo exponersePeligroAnimales

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