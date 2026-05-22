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    Senadores Macaya (UDI), Castro (PS) y alcalde Luksic piden transparentar impacto real de recortes en Salud

    Las autoridades advierten que una rebaja de $18 mil millones en la atención primaria afectaría directamente a los pacientes, por lo que remarcan que "hay gastos que son absolutamente necesarios".

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Los senadores Juan Luis Castro (PS) y Javier Macaya (UDI), presidentes de las comisiones de Salud y Hacienda del Senado, respectivamente, sostuvieron una reunión junto al alcalde de Huechuraba y presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, Maximiliano Luksic, para abordar la preocupación por el eventual recorte de recursos a la atención primaria de salud (APS).

    Desde semanas el alcalde Luksic ha advertido que una eventual rebaja de $18 mil millones a la APS afectaría directamente a los consultorios, medicamentos y atención de millones de personas, situación que se agudiza al darse a inicios del invierno.

    En ese sentido, en la cita las autoridades coincidieron en la necesidad de transparentar el impacto real que tendría esta medida sobre los municipios y sobre la atención de los pacientes.

    El senador Castro advirtió que “no es posible dar un verdadero golpe bajo a las condiciones de gasto que tienen los municipios de Chile”, especialmente “desde el inicio del invierno, con déficit de arrastre y con un per cápita cero de incremento en los últimos presupuestos”.

    En esa línea, enfatizó que “si la puerta de entrada al sistema, que es la atención primaria, donde más del 80% de la gente llega por primera vez a buscar atención, va a verse afectada con 18 mil millones de pesos menos, la verdad es que es incomprensible”.

    Por su parte, el senador Macaya sostuvo que “esto tiene que transparentarse y aterrizarse en lo que significa en cada comuna”.

    El presidente de la comisión de Hacienda agregó que “hay gastos que son absolutamente necesarios para la gente, como es la atención primaria”, y llamó a abrir espacios de conversación para aclarar el verdadero alcance de la medida.

    En tanto, Maximiliano Luksic, afirmó que “si van a haber recortes en diferentes carteras, la salud y la atención primaria deben ser lo último que se recorte”, advirtiendo que “quitarle recursos a los municipios significa una peor atención para las chilenas y chilenos”.

    Las autoridades confirmaron además que el próximo 4 de junio los alcaldes expondrán ante la comisión de Salud del Senado para profundizar el análisis del impacto financiero y sanitario que podría generar esta rebaja presupuestaria.

    Más sobre:SaludJavier MacayaJuan Luis CastroMaximiliano LuksicAPSPresupuesto

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