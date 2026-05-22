La nueva arquitectura de vocerías que diseña La Moneda tras la salida de Sedini

El cambio de gabinete concretado el martes por el Presidente José Antonio Kast abrió paso a un rediseño de la estrategia comunicacional de La Moneda, en medio de las críticas que existían en el oficialismo por la gestión de la exministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Mara Sedini.

En Palacio existía un diagnóstico compartido respecto de que los distintos traspiés comunicacionales de Sedini habían generado un efecto político complejo para el Ejecutivo: el Mandatario terminaba obligado a responder personalmente por controversias y problemas de distintas carteras , sin que existiera un dique comunicacional capaz de contener las polémicas antes de que escalaran hasta su escritorio.

Ese escenario llevó al gobierno a redefinir el esquema de vocerías tras la salida de la exministra con el fortalecimiento del titular de Interior, Claudio Alvarado, quien quedó empoderado como biministro de Interior y de la Secretaría General de Gobierno.

El diseño que comenzó a instalarse en las últimas horas apunta a dividir funciones. Mientras Alvarado asumirá un rol más institucional en sus intervenciones públicas y continuará profundizando la coordinación política que ya ejercía desde Interior -particularmente con despliegue en el Congreso junto al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot-, la contingencia diaria quedará más radicada en el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

Además de su afinidad política con Alvarado, Pavez es considerado de confianza del Mandatario. Aunque tuvieron diferencias en el pasado -cuando el ahora subsecretario no quiso dejar la UDI para irse a republicanos-, mantienen una relación política de larga data: fue jefe de gabinete de Kast cuando el hoy Presidente era diputado del gremialismo. En el Ejecutivo, además, destacan su experiencia mediática y capacidad para enfrentar controversias.

La nueva arquitectura comunicacional también contempla un mayor protagonismo de los ministros sectoriales, con el objetivo de diversificar las vocerías y evitar que las discusiones políticas terminen concentrándose exclusivamente en La Moneda.

En el Ejecutivo identifican a varias figuras bien evaluadas para asumir un rol más activo a la hora de comunicar. Entre ellas aparece la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, quien ha tenido un buen desempeño en vocerías en prensa y posteriores al comité social. También el nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, cuya evaluación interna quedó fortalecida tras su paso por Obras Públicas, cartera donde en Palacio consideran que tuvo un desempeño sobresaliente.

A eso se suma la positiva evaluación que existe respecto del ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, aunque en el gobierno reconocen que hasta ahora su potencial comunicacional ha sido poco explotado, dado que sus apariciones públicas se han concentrado principalmente en temas técnicos y sectoriales.

Entre los partidos del oficialismo, existe un diagnóstico común sobre que el ajuste efectuado el martes permitirá que el Mandatario se exponga menos comunicacionalmente . Entre las colectividades veían con preocupación que fuera él quien tuviera que salir a dar la cara por problemas y controversias de las distintas carteras.

“El ajuste generará una menor exposición pública del Presidente Kast, ya que no tendrá que salir constantemente a dar explicaciones por dichos o hechos de sus sus ministros. Las vocerías de Claudio Alvarado y Máximo Pavez dan tranquilidad respecto a transmitir de mejor forma los avances y propuestas del gobierno, ya que tienen la experiencia necesaria para hacer frente a estas situaciones”, planteó el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma.

Por su parte, la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, propuso que “los ministros, dentro de sus funciones, deben ser escuderos del Presidente. Empieza una nueva etapa y no me cabe duda que la experiencia de Alvarado y Pavez en comunicaciones se va a notar”.

En tanto, la diputada republicana Macarena Santelices aseveró que “el ajuste ministerial apunta precisamente a comunicar cada una de las acciones que realiza el gobierno del Presidente Kast y no existe ministro más empapado del accionar de un gobierno que el del Interior, que es quien coordina todas las acciones del gobierno”.

Desde RN, la secretaria general de RN, Katherine Martorell agregó: “El ministro Alvarado tiene gran experiencia y la suficiente fuerza y templanza para encargarse de dos carteras. Los subsecretarios serán un gran apoyo y el Presidente, sin duda, debe seguir comunicando al país los grandes temas. En esa línea, las carteras sectoriales y su empoderamiento contribuirán a diversificar y amplificar los mensajes y la comunicación del gobierno”.

Eliminar la Segegob

En La Moneda transmiten que si bien Alvarado asumió como titular de la Segegob, el objetivo a largo plazo es avanzar hacia la eliminación de la cartera. Esto, con miras a cumplir una de las promesas de campaña de Kast que apunta a reducir al Estado.