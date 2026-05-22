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    Política

    Senador Araya (PPD) critica a la oposición y se abre a apoyar Reconstrucción: “Puede terminar en una reforma beneficiosa”

    El parlamentario del Socialismo Democrático, eso sí, planteó que el Ejecutivo debe mostrar apertura a modificar la megarreforma, “porque este proyecto tiene una serie de falencias técnicas, tiene problemas políticos”, dijo.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Senador Pedro Araya (PPD). Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El senador Pedro Araya (PPD) cuestionó en duros términos la postura de la oposición y se abrió a respaldar en la Cámara Alta el proyecto de Reconstrucción Nacional del gobierno.

    Así, el parlamentario dio cuenta de haber oído el emplazamiento del ahora biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, que en una entrevista reciente apuntó a que el Socialismo Democrático (PS, PPD, PL) no se someta al Partido Comunista ni al Frente Amplio, que han sido las colectividades más duras con el Ejecutivo desde su instalación.

    En diálogo con radio 13C, Araya planteó que es “bastante autocrítico, porque aquí la izquierda y la centroizquierda han cometido un error táctico de casarse con una frase para los medios de comunicación y redes sociales sin dimensionar que aquí lo que había que hacer era sentarse a conversar”.

    El congresista comparó la posición de la actual oposición con la que tuvo el Partido Republicano en la administración del expresidente Gabriel Boric, por ejemplo, en la tramitación de la reforma de pensiones, de la que fueron sus mayores detractores.

    “Lo que está ocurriendo es que la centroizquierda se está encajonando en la misma posición en la que se encajonó el Partido Republicano durante el gobierno del Presidente Boric, que le decía que no a todo en la reforma de pensiones”, señaló.

    Araya, a diferencia de sus pares de la PC y FA, e incluso del Partido Socialista, apuntó que la megarreforma puede ser un proyecto viable, si se le hacen ajustes.

    “Efectivamente podemos terminar producto de una negociación en una reforma que termine siendo beneficiosa para todos, en la medida en que ambas partes, especialmente el gobierno que tiene la mayor responsabilidad, esté disponible a una conversación”, remarcó.

    Para aquello, eso sí, sostuvo que el Ejecutivo debe abrirse a modificar la reforma, “y a corregir los errores que tiene este proyecto, porque este proyecto tiene una serie de falencias técnicas, tiene problemas políticos. Podemos llegar a un buen proyecto”.

    Finalmente, reforzó que “casarse, como ocurrió con la izquierda hoy día en una frase, efectivamente nos tiene arrinconados e impide que podamos tener una conversación franca con el gobierno de hasta dónde se puede llegar”.

    Más sobre:Pedro ArayaMegarreformaPPDSocialismo DemocráticoReconstrucción NacionalJosé Antonio Kast

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