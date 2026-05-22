Llaman a pesca responsable en el Humedal Río Maipo tras muerte de ave nativa por residuos abandonados

En el Santuario de la Naturaleza Humedal Río Maipo, se estaba realizando uno de los monitoreos permanentes cuando fueron detectados dos ejemplares de pilpilén común (Haematopus palliatus) afectados por elementos asociados a actividades de pesca.

El caso correspondió a un ejemplar adulto que presentaba un hilo de pesca profundamente incrustado en el ala, comprometiendo el tendón del propatagio, una estructura clave para el vuelo de las aves. Debido a la severidad de la lesión, el equipo veterinario debió tomar la decisión de eutanasiarlo.

El director ejecutivo de Fundación Cosmos, organización a cargo de la administración del santuario, Diego Urrejola, explicó que “ cada temporada vemos cómo distintas amenazas afectan la supervivencia de estas aves. Los residuos de pesca pueden parecer pequeños, pero generan consecuencias graves para la avifauna”.

Según se expresó, esta situación vuelve a evidenciar el impacto que generan los residuos abandonados en ambientes naturales, especialmente para especies como el pilpilén común, que durante cada temporada reproductiva enfrenta condiciones particularmente vulnerables.

Sus nidos, construidos directamente sobre la arena de playas y dunas costeras, quedan expuestos a múltiples amenazas, entre ellas el tránsito de personas por la playa, la presencia de perros sin correa en zonas de nidificación y la acumulación de residuos en áreas de alto valor ecológico.

“Hacemos un llamado a quienes visitan y utilizan estos espacios naturales a actuar de manera responsable, retirando siempre sus residuos y contribuyendo al cuidado de las áreas protegidas”, comentó Urrejola.

Asimismo, la Fundación Cosmos reiteró el llamado a realizar una pesca responsable, evitando dejar residuos en el entorno y promoviendo un uso consciente y sostenible de las áreas protegidas y ecosistemas costeros.