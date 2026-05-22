Catalina y las Bordonas de Oro sorprende con su primera canción de salsa

Un sorprendente debut en la salsa presenta Catalina y las Bordonas de Oro. El proyecto que se hiciera conocido como aplicados cultores del bolero, presenta No he dejado de pensar en ti, una incursión en el género desde una mirada latinoamericana y profundamente chilena.

“Creemos que los géneros musicales sobreviven cuando logran dialogar con el presente sin perder el recuerdo ni la memoria. La salsa tiene una historia muy ligada al relato popular, al amor, al desamor y a las tensiones sociales también. Entonces mantener sus raíces musicales es una forma de honrar ese lenguaje, entender de dónde viene y no vaciarlo de sentido. Pero también sentimos que es un género que vive cuando puede hacerse preguntas nuevas y hablarse desde nuestros tiempos que habitamos”, dice la cantante Catalina Plaza.

La canción, con letra de Plaza y música de la misma artista junto al virtuoso de la guitarra, Martín Silva, se aborda el clásico tópico de la ruptura y el despecho, pero desde una perspectiva luminosa. La producción musical estuvo a cargo de Martín Silva y Tomás Pérez, habitual colaborador del proyecto.

“Muchas veces las personas atraviesan el dolor sin detener la vida. Se llora, pero también se sale a trabajar y se sigue compartiendo; la gente sigue bailando y cantando. La salsa tiene algo muy potente porque puede maquillar o vestir una tristeza profunda con una alegría festiva. Nos conmueve esa capacidad de transformar la herida en movimiento, casi como un acto de resistencia emocional.Hay algo muy cinematográfico y teatral en sonreír mientras algo duele, en bailar mientras la historia nos está quebrando”, agrega la cantante.

Esta canción se suma a Fue una mentira, un tema a ritmo de merengue, que traza la nueva orientación bailable del proyecto. Mientras, siguen en la carretera con el espectáculo Noches de boleros a la carta, donde el público puede elegir el repertorio. Estos shows continuarán durante junio con presentaciones en Puerto Montt, Temuco, Puente Alto, La Serena, Chillán, Talca y Quilicura.

Escucha no he dejado de pensar en ti a continuación