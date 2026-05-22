Kast encabeza su cuarto consejo de gabinete desde Cerro Castillo, el cónclave clave para definir la “segunda fase” del gobierno

Pasadas las 09.00 de la mañana de este viernes, el Presidente José Antonio Kast dio inicio a su cuarto consejo de gabinete desde que asumió el pasado 11 de marzo como Jefe de Estado.

La instancia, se realizó -por primera vez- en el palacio presidencial Cerro Castillo, ubicado en Viña del Mar, Región de Valparaíso.

Hasta allá llegaron los ministros para escuchar las palabras del Presidente, y definir lo que será la segunda “etapa” del gobierno. Así lo señaló ayer el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado.

Y es que, el Ejecutivo se encuentra en una serie de momentos clave. Hace tan solo días, el Presidente Kast hizo su primer cambio de gabinete, y con ello instauró un nuevo diseño ministerial: ahora hay tres biministros. Además de ello, dentro de esos enroques está el aterrizaje de Martín Arrau (republicano) desde el Ministerio de Obras Públicas a Seguridad, una de las carteras prioritarias del gobierno.

A eso se suma la tramitación de la reforma estrella de esta administración, el proyecto de Reconstrucción Nacional, que ya fue aprobada en general por la Cámara de Diputados y fue despachada al Senado, por lo que prontamente iniciará su discusión en las diferentes comisiones de la Cámara Alta.

Por último, el gobierno está a menos de diez días para llevar a cabo su primera cuenta pública. Allí el Presidente dará cuenta de lo realizado en su mandato durante estos meses, y entregará anuncios para lo que sigue.