Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

En promedio, los hogares chilenos dedican casi cinco horas diarias a tareas domésticas no remuneradas . Es una métrica dura y cotidiana que la tecnología de consumo lleva años intentando reducir. Bajo esta premisa, la compañía china Dreame Technology, especializada en electrodomésticos inteligentes y fundada en 2017, oficializó su desembarco en Sudamérica eligiendo a Chile como su primer mercado para presentar un ecosistema completo de dispositivos interconectados.

El lanzamiento, realizado el pasado 19 de mayo en el espacio Hilaria de Ciudad Empresarial en Santiago, no se limitó a la exhibición de nuevas aspiradoras. El objetivo de la marca es reemplazar el modelo tradicional de electrodomésticos que funcionan de manera independiente por una arquitectura conectada y centralizada, lo que el marketing actual llama ecosistema.

Un ecosistema coordinado por contexto

Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

La propuesta de Dreame se basa en la orquestación de dispositivos a través de Dreamehome. La app funciona como un centro de gestión que permite a equipos tan diversos como robots de limpieza, aires acondicionados, televisores, lavadoras y freidoras de aire compartir información de su estado y responder a eventos del entorno.

La aplicación permite configurar automatizaciones sin necesidad de saber programar . En la práctica, esto se traduce en rutinas coordinadas: el robot aspirador puede comenzar a limpiar si detecta que no hay personas en el living, apoyado por datos del sistema de climatización, o la cafetera puede programarse para encenderse con la primera señal de movimiento en la mañana.

Todos estos equipos operan bajo protocolos Wi-Fi estándar y reciben actualizaciones de firmware de forma automática.

Chile en el mapa de Dreame

El flagship de Dreame en Chile: la aspiradora robot X60 Ultra Complete

La elección de Chile como punto de partida regional no es casualidad. El país lidera la región en penetración de smartphones y conectividad doméstica.

Según comenta Arnaldo del Campo, Country Manager de Dreame en Chile, el lanzamiento “refleja la madurez tecnológica de sus consumidores y la importancia estratégica de este mercado” .

El catálogo con el que la marca entra a competir aborda particularidades del consumidor local, como el hecho de que más del 70% de los hogares chilenos convive con al menos un perro o gato en su interior.

Para este segmento, el equipo insignia es la Dreame X60 Ultra Complete. Se trata de una aspiradora robot que integra inteligencia artificial y visión computacional capaz de clasificar más de 280 objetos en tiempo real, lo que le permite ajustar su velocidad, trayectoria y modo de limpieza según el entorno.

El ciclo culmina en la estación PowerDock, que vacía el polvo y lava los trapeadores con agua caliente de forma autónoma, evitando la contaminación cruzada.

La eficiencia energética también es un pilar del ecosistema, un factor relevante ante las alzas en el costo de la energía eléctrica residencial en Chile. Los usuarios pueden monitorear el consumo de los dispositivos en tiempo real desde la aplicación y establecer restricciones de horario.

Disponibilidad y precios

Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

Los productos de la marca ya están disponibles en Chile, incluyendo plataformas de e-commerce como Mercado Libre. Además, Dreame confirmó una alianza con Ripley para expandir su presencia a tiendas físicas; a partir del 27 de mayo, los consumidores podrán probar los equipos en 18 puntos de venta del retail.

Este es el detalle de algunos de los principales equipos Dreame introducidos en el mercado chileno, el portafolio es todavía más amplio e incluye bebederos para mascotas, cafeteras y televisores:

Categoría Producto Precio retail Características principales Aspiradoras robot X60 Ultra Complete $1.429.900 Altura de 7,95 cm, visión IA para reconocer más de 280 objetos y succión de 35.000 Pa. Incluye estación multifuncional con autolimpieza térmica. Aspiradoras en húmedo y seco H12 Dual FlexReach $1.429.900 Inalámbrica 6-en-1 con succión de 23.000 Pa. Se reclina en 180° y cuenta con sistema de autolimpieza que lava el rodillo con agua a 90°C y lo seca en 5 minutos. Aspiradoras inalámbricas Z30 $599.990 Potencia de 310 AW y autonomía de 90 minutos. Usa tecnología CelesTect con luces azules y verdes para iluminar polvo microscópico. Filtro HEPA de alta eficiencia. Belleza y cuidado personal AirStyle Pro HI $499.990 Dispositivo 8-en-1 con motor brushless de 130.000 RPM. La app ajusta temperaturas y rutinas según el perfil capilar del usuario. Cocina Dreame Tasti Air Fryer PT60 $209.990 Freidora con canasta de vidrio de borosilicato transparente y doble bandeja adaptable. Calentamiento con circulación 3D para cocción uniforme. Lava secadora Dreame L9 Próximamente Lavasecadora 2 en 1 con IA para pesaje preciso. Incorpora tecnología Nano Mousse Bubble para limpieza profunda y sistema Double Inverter para secado sin sobrecalentamiento.

El ecosistema también suma dispositivos complementarios de seguridad, como la cerradura inteligente Safio Lock Turbo Lite, compatible con Apple Home y que ofrece hasta 12 meses de autonomía. Con este despliegue, la marca asiática busca consolidar su posición global en tecnología para el hogar inteligente.