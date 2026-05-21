Detienen a adolescente de 17 años tras cometer violento robo en vivienda de Peñalolén: maniató y golpeó a adulta mayor

Un delincuente de 17 años fue detenido este miércoles luego de que ingresara a robar a una vivienda de la comuna de Peñalolén, donde se encontraba una adulta mayor, quien fue maniatada, golpeada e intimidada por el sujeto.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el antisocial escaló la reja perimetral de la vivienda ubicada en el pasaje Noir, encontrándose con una mujer de 63 años, a quien redujo para concretar el robo de diversas especies.

Tras eso, la residente gritó desesperadamente para alertar a sus vecinos, quienes dieron aviso Carabineros e iniciaron un seguimiento.

Tras concretar el robo, el ladrón inició su huida con las especies sustraídas, pero fue detectado en el sector de sector de Los Presidentes con avenida Tobalaba, donde le dieron alcance los vecinos, entregándolo a la policía.

El mayor Nicolás Sepúlveda, de la 43° Comisaría de Peñalolén, señaló que “un individuo ingresó a un domicilio particular amenazando y maniatando a una persona, para posteriormente darse a la fuga con distintas especies sustraídas en el domicilio”.

“Carabinero a través de una rápida acción, logra la detención de esta persona, la cual portaba todas las especies fruto de este delito”, agregó el mayor Sepúlveda.

Personal policial también concurrió a auxiliar a la víctima, quien fue traslada hasta un centro asistencial para tratar sus heridas.

El detenido mantenía antecedentes policiales por delitos similares y pasará este jueves a control de detención.