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    EE.UU. anuncia el despliegue de su portaaviones Nimitz en el Caribe en medio de fuertes presiones a Cuba

    La llegada de la embarcación a la zona se produce en plena escalada de tensiones, presiones y amenazas contra La Habana y sus autoridades, incluyendo la imputación del Departamento de Justicia de EE.UU. al expresidente cubano Raúl Castro.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El portaaviones USS Nimitz en una imagen de archivo. Foto: Europa Press/Contacto/Cristobal Basaure Araya. Europa Press/Contacto/Denis Thau

    El Ejército de Estados Unidos informó este miércoles del despliegue de su portaaviones Nimitz en aguas del mar Caribe, en plena escalada de tensiones, presiones y amenazas contra Cuba y las autoridades de la isla.

    “¡Bienvenido al Caribe, grupo de ataque del portaaviones Nimitz!”, indicó el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) en un mensaje publicado en redes sociales, en el cual aseguró que el USS Nimitz “ha demostrado su destreza en combate en todo el mundo, garantizando la estabilidad y defendiendo la democracia desde el estrecho de Taiwán hasta el golfo Pérsico”.

    En el mismo texto, el comando norteamericano calificó como “el paradigma de la preparación y la presencia, de un alcance y letalidad sin igual, y de la ventaja estratégica” al referido portaaviones, a la unidad de aviación naval Ala Aérea Embarcada, al destructor USS Gridley y al buque de aprovisionamiento logístico USNS Patuxent.

    Este anuncio está enmarcado por el endurecimiento del intercambio de declaraciones entre Washington y La Habana hasta el punto de que este mismo miércoles, poco después de que EE.UU. impusiera nuevas sanciones contra el Gobierno de la isla, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha propuesto al pueblo cubano entablar una “nueva relación” directa.

    Esta, sería sin la tutela de las autoridades isleñas, a las que acusó de “saquear miles de millones de dólares”, a través de empresas como el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), un conglomerado propiedad de las Fuerzas Armadas cubanas.

    “Mientras ustedes sufren, estos empresarios tienen 18.000 millones de dólares en activos y controlan el 70% de la economía de Cuba (...) Todo pasa por sus manos”, dijo horas antes Rubio en un mensaje en vídeo en español publicado en redes sociales.

    En este, agregó que, a su juicio, “la verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos (en la isla) es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo”.

    A ello se suma la imputación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, también durante esta jornada, al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos aviones civiles en aguas internacionales pertenecientes a la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate; incidente en el que perdieron la vida tres estadounidenses y un residente en el país norteamericano.

    Tal acusación, a juicio del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, es un intento de “justificar” una eventual agresión militar al país caribeño, así como una “evidencia” de la “soberbia y la frustración” que, a su juicio, “le provoca a los representantes del imperio, la inquebrantable firmeza de la Revolución cubana y la unidad y fortaleza moral de su liderazgo”.

    Más sobre:Estados UnidosCaribePortaaviones NimitzSouthcomCubaMarco RubioRaúl CastroMiguel Díaz-CanelMundo

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