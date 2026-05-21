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    Irán delimita una “zona de supervisión” marítima en el estrecho de Ormuz

    La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico afirmó que “el tráfico en esta zona que desee atravesar el estrecho" requiere su autorización y coordinación. La entidad además ofrecerá “actualizaciones en tiempo real” sobre las operaciones en el paso marítimo.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Un destructor de misiles de la Armada de EE.UU. intercepta un petrolero con bandera iraní en el mar Arábigo. Foto: Europa Press/Contacto/Us Navy/Us Navy.

    La autoridad iraní para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz definió este miércoles una “zona de supervisión” para el control de la navegación en dicho paso, días después de la creación del mecanismo que permitirá cobrar peajes a las embarcaciones que quieran cruzarlo.

    Esto, en el marco del bloqueo naval impuesto por la Administración de Donald Trump tras estallar el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán el pasado 28 de febrero.

    La denominada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, según sus siglas en inglés) indicó que el área delimitada por Teherán abarca “la línea que conecta Kuh e Mubarak, en Irán, con el sur de Fuyaira, en Emiratos Árabes Unidos”, en la entrada oriental de Ormuz, hasta “la línea que conecta el extremo de la isla de Qeshm en Irán y Um al Quwain en Emiratos Árabes Unidos, al oeste del estrecho”.

    “El tráfico en esta zona que desee atravesar el estrecho de Ormuz requiere la coordinación con, y autorización de, la PGSA”, señaló el organismo en sus redes sociales.

    El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán anunció a principios de esta semana la creación de la entidad, precisando que ofrecerá “actualizaciones en tiempo real” sobre las operaciones en el paso marítimo.

    En uno de sus primeros mensajes, la institución de reciente creación recalcó que la navegación en el estrecho de Ormuz “está sujeta a una coordinación completa”, por lo que “el paso sin permiso será considerado ilegal”.

    EE.UU. e Irán están sumidos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, ciudad que acogió un primer encuentro tras el acuerdo de tregua pactado el 8 de abril y prorrogado de forma indefinida por parte Trump.

    El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses es uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a la capital pakistaní, porque considera que estas acciones suponen una violación del alto al fuego que impide el proceso de diálogo.

    Por su parte, el inquilino de la Casa Blanca anunció el llamado Proyecto Libertad, una iniciativa humanitaria para escoltar a embarcaciones atrapadas en el golfo Pérsico, aunque el pasado 5 de mayo paralizó el plan a petición de terceros países y debido al estado actual de las conversaciones diplomáticas.

    Más sobre:IránEstrecho de OrmuzAutoridad del Estrecho del Golfo PérsicoZona de supervisiónMundo

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