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    Aumentan a 14 los muertos, incluidos cuatro niños, por un ataque de Israel en municipio del sur de Líbano

    El Ministerio de Salud libanés precisó que la ofensiva también dejó tres heridos, entre ellos un menor sirio. Hasta la fecha, más de 3.070 personas han fallecido a causa de los bombardeos israelíes contra territorio libanés que comenzaron el 2 de marzo.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Un ataque aéreo de Israel destruyó por completo un centro de atención primaria de salud en la ciudad de Maashouq, en el sur de Líbano. Foto: Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay.

    Este miércoles las autoridades libanesas elevaron a 14 las víctimas mortales por un ataque perpetrado el martes por el Ejército de Israel contra un municipio situado en el distrito de Tiro, en el sur de Líbano, pese a la tregua en vigor desde mediados de abril y prorrogada en dos ocasiones.

    El Ministerio de Salud libanés precisó que el bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra la localidad de Deir Qanun al Nahr dejó 14 muertos, incluidos cuatro menores de edad, de los cuales uno tenía nacionalidad siria.

    Como resultado de la ofensiva, tres personas, entre ellas otro niño sirio, resultaron heridas, de acuerdo con un comunicado de la cartera, recogido por la agencia de noticias estatal NNA.

    Esta misma jornada, el gobierno libanés cifró en 3.073 los muertos, incluidos 116 profesionales de la salud, y 9.362 lesionados a causa de ataques israelíes contra su territorio desde el pasado 2 de marzo.

    En tal fecha, estallaron las hostilidades a gran escala con lanzamientos por parte del partido-milicia chií Hezbolá contra Israel en respuesta a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Jerusalén y Washington contra Teherán.

    Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates consecutivos detonados por los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país.

    Asimismo, mantuvo la presencia de militares de las FDI en varios puntos, argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estos atentados.

    Más sobre:LíbanoIsraelAtaqueMuertosHeridosMinisterio de SaludMundo

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