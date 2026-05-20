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    O’Higgins cae ante Boston River y está obligado a ganarle a Millonarios en Colombia para avanzar en la Sudamericana

    Los celestes tuvieron una opaca actución ante el colista del grupo y ahora deberán ir a buscar la hazaña a Bogotá.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    O'Higgins dejó pasar una oportunidad vital para acercarse a la clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Foto: Photosport.

    O’Higgins tenía que dar un paso fundamental en su misión de superar la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Los celestes debían vencer a Boston River en el Estadio Centenario para ser líderes. Sin embargo, no pudieron y firmaron una sorpresiva derrota por 3-2, que los obliga a ir a ganarle a Millonarios en Bogotá para asegurar al menos el playoff con los terceros de la Libertadores.

    Los celestes, que no contaron con Bryan Rabello por un estado gripal, salieron a presionar muy arriba desde el primer minuto en busca de la victoria frente a un rival que venía de perder todos sus partidos en el certamen y que jugó muy suelto. Antes de los 10 minutos, ya tenían dos ocasiones claras de gol: un remate de Francisco González que obligó al lucimiento del arquero Bruno Antúnez y otro de Juan Leiva que se fue rozando el palo.

    Todo parecía indicar que la apertura de la cuenta estaba por caer. Por momentos, el asedio rancagüino se hacía insoportable, mientras que el local intentó aprovechar algún espacio disponible de contraataque. Y precisamente llegó el 1-0 pero no fue para O’Higgins, sino que del Sastre. Facundo Muñoa inició una gran jugada personal, donde superó la débil resistencia de la defensa celeste y sacó un remate inatajable para Omar Carabalí, a los 20′.

    El gol desconcertó a los pupilos de Lucas Bovaglio y el dueño de casa se cerró en el fondo aún más de lo que venía haciéndolo, por lo que la tarea se le complicó. Incluso, el elenco charrúa tuvo claras opciones de ponerse 2-0. De hecho, Carabalí estuvo brillante para sacar un remate de Acosta en el área, a los 38′.

    Sin embargo, el golero chileno-ecuatoriano no pudo evitar la segunda caída de su valla, a los 41′, después de que Muñoa se filtrara por la izquierda y sacara un centro para que Yair González definiera sin problemas, colándose entre los centrales Alan Robledo y Miguel Brizuela.

    Con el resultado cuesta arriba, Bovaglio tuvo que cambiar el esquema tras el descanso y ordenó el ingreso de Thiago Vecino por Martín Maturana para así jugar con dos centrodelanteros. La primera pelota que tocó el charrúa la transformó en gol, a los 47′.

    El descuento encendió el encuentro. O’Higgins se fue con más ímpetu en busca del empate, pero dejando espacios para que la escuadra uruguaya pudiera liquidar. Sin duda que debían correr ese riesgo, más allá del desgaste de la temporada y la ausencia de Rabello que pesó en la elaboración de juego.

    Los celestes la perdieron en la salida y el recién ingresado Gastón Ramírez anotó el 3-1, a los 65′, luego de un remate de distancia, con absoluta responsabilidad de Carabalí, quien no pudo controlar el balón.

    “No tiren la toalla”, les pidió el DT a sus pupilos. Un mensaje que caló en sus dirigidos. Así, a los 78′, Arnaldo Castillo ganó por arriba y con un cabezazo perfecto puso el segundo descuento tras un preciso centro de Juan Leiva.

    Los minutos finales tuvieron muchísima emotividad, con O’Higgins buscando el empate por arriba, un gol clave que le hubiera permitido necesitar solamente el empate en Bogotá para avanzar de fase. Sin embargo, ese tanto no llegó y ahora deberá ir a ganar a Colombia par seguir en carrera.

    Más sobre:FútbolCopa SudamericanaO'HigginsBoston River

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