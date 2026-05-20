Unai Emery, amo y señor de la Europa League: Aston Villa vence a Friburgo y logra un título continental tras 44 años

Este miércoles, se disputó la primera de las finales de las competencias europeas de clubes en la temporada 2025-2026. El Aston Villa volvió a tocar el cielo después de más de cuatro décadas. En el Besiktas Park de Estambul (Turquía), el equipo inglés venció de manera rotunda al Friburgo alemán por 3-0 y se convirtió en el campeón de la Europa League. Unai Emery, su entrenador, lo hizo otra vez.

El primer duelo entre ambos llegó justo para determinar a un campeón. El representante de la Bundesliga, liderado por el DT Julian Schuster, terminó séptimo en el torneo local y buscaba hacer historia en tierras otomanas. Por contraparte, los Villanos contaban con más recorrido europeo, sobre todo con éxito en los años 80, y el aval de un entrenador con expertise en este tipo de definiciones.

Sobre el final del primer tiempo, el elenco de Birmingham rompió la paridad y empezó a cimentar la victoria. En los 41 minutos, el mediocampista belga Youri Tielemans abrió la cuenta con un golazo. Jugada preparada en un tiro de esquina y el jugador, convocado por Rudi Garcia para el Mundial 2026, saca una volea para batir al meta Atubolu.

Luego, en el tiempo añadido del primer periodo, Aston Villa estiró la ventaja. El argentino Emiliano Buendía acertó otro gol de alta factura. Los ingleses jugaron rápido y el transandino se perfila para sacar un remate colocado con su pie izquierdo. La infructuosa volada del portero del Friburgo hizo más espectacular la imagen. 2-0 al descanso. Medio título en el bolsillo.

En el complemento, el partido concluiría como expresión de lucha con el 3-0 de los Villanos. Jugada de Buendía por la izquierda, saca un centro y anticipa Morgan Rogers en los 58′, para sentenciar un encuentro que iba a ser muy favorable para el cuadro de la Premier League.

Por primera vez, el club suma para sus vitrinas una Europa League, o la antigua Copa de la UEFA. Debieron pasar 44 años para que Aston Villa levantara un trofeo continental. Fue en 1982 cuando la institución se quedó con la Copa de Campeones (la actual Champions League), venciendo al Bayern Múnich. En ese mismo ganó la Supercopa de Europa, superando en doble partido al Barcelona.

Hablar de la Europa League es hablar de Unai Emery. El entrenador español tiene un particular idilio con esta competición. Es la quinta vez que el estratega obtiene el certamen, con tres equipos distintos. Ganó tres con el Sevilla (2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016), una con el Villarreal (2020-2021) y ahora con el Villa. Podrían ser seis, pero perdió una final con el Arsenal (2018-2019). Es el primer técnico en conseguir cinco Europa League.

El Aston Villa, que ya estaba clasificado para la próxima Champions a través de la liga inglesa, se asegura un puesto para la Supercopa de la UEFA, donde enfrentará al ganador de la Liga de Campeones (PSG o Arsenal).