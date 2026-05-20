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    Campaña de Invierno: circulación de Influenza A aumenta por quinta semana consecutiva y positividad llega a 23,1%

    De acuerdo a las cifras, las atenciones de urgencia por infecciones respiratorias agudas bajas registraron un aumento de 7,8% respecto de la semana previa.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    El jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Jorge Vilches, y la coordinadora de la Campaña de Invierno, Valentina Pino, entregaron el reporte semanal de la Campaña de Invierno 2026, correspondiente a la semana entre el 10 y el 16 de mayo. Y los números no fueron muy auspiciosos: la positividad aumentó levemente (41,4% contra 40,2% de la semana previa) y la circulación de la Influenza A aumentó por quinta semana consecutiva.

    El virus predominante es el Rinovirus, con 44,6% de los casos detectados, una proporción inferior a lo registrado la semana anterior (46,5%) y afectando principalmente a las personas de 1 a 4 años.

    La Influenza A, en tanto, es el segundo virus más detectado con 23,1% de casos, superior a lo detectado la semana anterior (21,3%) y registrando por quinta semana consecutiva un aumento en su circulación.

    Otro de los virus detectados fue el de la Parainfluenza, con una circulación del 11%.

    Sumado a esto se detectaron otros virus en menor proporción: Adenovirus (9,1%), Otros virus respiratorios (3,9%), Influenza B (3,3%), VRS (2,7%), Metapneumovirus (1,8%) y SARS- CoV-2 (0,5%).

    En tanto, la cobertura de vacunación de Influenza alcanzó 68,6%, con 7.107.609 dosis administradas.

    Los grupos con mayor avance son los trabajadores de la salud, que superan el 90%, mientras que los niños de 6 meses a 5 años (55,6%), embarazadas (57,5%) y adultos mayores de 60 años y más (55,7%), presentan una cobertura más baja.

    “Es muy importante recordarle a la familia que las vacunas son seguras y, en ese sentido, muchas veces puede que existan personas que tengan reticencia a vacunarse porque consideren que puede implicar un riesgo para su salud, pero el principal riesgo en este contexto de campaña de invierno es no estar vacunado, porque implica enfrentar la circulación de los virus respiratorios sin una protección que nos entrega la inmunización”, sostuvo al respecto Vilches.

    Situación de la red asistencial

    En cuanto a la red integrada, se indicó que al 19 de mayo ésta cuenta con 729 camas críticas pediátricas habilitadas, con una ocupación del 67,1%. El 18,8% de los casos hospitalizados en estas camas son por patologías respiratorias.

    En el caso de los adultos, se dispone de 4.335 camas críticas habilitadas, con una ocupación de 92%. El 10,3% de los hospitalizados en estas camas presentan patologías respiratorias.

    Respecto de estas cifras, Valentina Pino explicó que la necesidad de complejizar camas se evalúa todas las semanas en una reunión de coordinación con los servicios y seremis de Salud y que, hasta el momento, no se han presentado situaciones que dificulten la realización de traslados, hospitalizaciones, ni atenciones.

    Asimismo, los recursos están disponibles para que la red pueda implementar todo lo que se requiera en este contexto.

    “Para enfrentar la Campaña de Invierno ya se dispusieron recursos como marco presupuestario, que está protegido para el nivel de atención primaria y también para el nivel de atención secundario y terciario”, explicó. “Este año se dispusieron, por lo menos para el nivel hospitalario, casi 32 mil millones de pesos, que es superior a lo que se ha registrado como aporte anteriormente para la campaña”.

    En cuanto a la evolución de las atenciones de urgencia, 28,7% de las atenciones fue por causa respiratoria, un 1,9% superior respecto de la semana anterior.

    Las atenciones de urgencia por Infecciones Respiratorias Agudas Bajas registraron un aumento de 7,8% respecto de la semana previa. Al analizar la información por grupo etario, se observa un aumento en la mayoría de los grupos, especialmente en personas de 15 a 64 años y de 5 a 14 años.

    Las hospitalizaciones por causa respiratoria registraron un aumento de 3,5% respecto de la semana previa, y el incremento se concentró principalmente en personas de 5 a 14 años y de 15 a 64 años.

    Más sobre:NacionalVacunaciónMinsalInfluenzaVirus respiratorios

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