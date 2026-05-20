Nvidia reporta resultados mayores a los esperados, pero no logra entusiasmar al mercado con sus proyecciones

La gigante tecnológica Nvidia reportó resultados mayores a los esperados por el mercado con lo que confirmó la apuesta de los inversionistas al desarrollo de la inteligencia artificial como principal impulsor de las acciones de tecnología, pero no logró entusiasmar con sus proyecciones de ingresos.

La empresa tuvo una utilidad por acción de US$1,87 e ingresos por US$81.620 millones en el primer trimestre superando en ambos casos las estimaciones US$1,76 y US$78.850 millones, respectivamente.

Nvidia es la compañía con mayor valor bursátil a nivel mundial con una capitalización de mercado de US$5,41 billones.

Agustín Vargas, analista de mercado de Capitaria destacó que “los resultados de Nvidia volvieron a mostrar cifras muy sólidas y refuerzan que la inteligencia artificial sigue siendo hoy el principal motor del mercado tecnológico global. La compañía superó nuevamente las expectativas en ingresos y utilidades, impulsada principalmente por la fuerte demanda de chips para centros de datos e infraestructura IA”.

Fuente: Nvidia.

Perspectivas a corto plazo

Los analistas también estaban pendientes de las proyecciones a corto plazo que entregaría la empresa, la que estimó ingresos para el segundo trimestre en un rango de entre US$89.180 millones y US$92.820 millones.

Si bien la previsión superó también la proyección del mercado que, en promedio, apostaba por ventas de US$87.000 millones, estuvo bajo el máximo de US$96.000 millones que pronosticaban los analistas encuestados por Bloomberg.

De este modo, las acciones anotaban un descenso de 0,81% en las operaciones posteriores al cierre en la Bolsa de Nueva York.

Al respecto Vargas indicó que el comportamiento de la acción también refleja algo de volatilidad por las altas expectativas que ya tenía incorporadas el mercado.

La compañía, fundada en 1993, se abrió a bolsa el 21 de enero de 1999 y desde entonces suma un alza en sus acciones superior a 510.000%.