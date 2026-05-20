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    Fiscalía de Antofagasta destaca que en la región se han incautado más de 101 toneladas de droga los últimos 31 meses

    "Esas 101 toneladas implican un ritmo de incautaciones sostenido de 105 kilos diarios, o 3,3 toneladas al mes, lo que demuestra una capacidad operativa constante por parte de nuestra Fiscalía y las policías", destacó este miércoles el fiscal regional Juan Castro Bekios.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Fiscalía de Antofagasta destaca que en la región se han incautado más de 101 toneladas de droga los últimos 31 meses Fiscalía de Antofagasta

    Más de 101 toneladas de droga han sido incautadas durante los últimos 31 meses en la Región de Antofagasta, según información entregada este miércoles desde el Ministerio Público.

    En particular, esta marca se alcanzó tras dos operativos desarrollados en las comunas de San Pedro de Atacama y Calama.

    Los procedimientos fueron encabezados por personal de Carabineros del OS-7 de El Loa y se habrían ejecutado con menos de 12 horas de diferencia.

    Carabineros de Chile

    Según detallaron desde Carabineros, la primera de estas acciones se desarrolló en el sector fronterizo de Hito Cajón, en San Pedro de Atacama.

    Allí, funcionarios policiales habrían detenido a un conductor que transportaba una cantidad importante de marihuana en su camión: 1 tonelada y 389 kilos de cannabis sativa, equivalentes a 4 millones 167 mil dosis.

    En esta acción la policía logró la captura de tres individuos, dos ciudadanos bolivianos de 22 y 25 años, además de un chileno de 48 años con antecedentes policiales, pero sin órdenes vigentes.

    Carabineros de Antofagasta

    Mientras tanto, la segunda incautación ocurrió durante la noche del martes tras cumplirse con una orden de entrada y registro de un domicilio ubicado en la Villa Alemania de Calama.

    En este lugar, que habría sido ocupado como un centro de acopio de drogas, fueron incautados 510 kilos y 300 gramos de marihuana, equivalentes a 1 millón 530 mil dosis.

    Más de 101 toneladas de droga incautada desde octubre de 2023

    Los resultados de estos dos procedimientos fueron destacados por el general Cristián Montre, jefe de la zona de Carabineros de Antofagasta.

    “Estamos hablando que en el año ya llevamos 24 toneladas de droga, una cifra que supera con creces los años anteriores y, por lo tanto, que evidencia el arduo trabajo que estamos desarrollando”, señaló.

    El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, informó que desde octubre de 2023 se habrían incautado un total de 101 toneladas de droga en la región.

    Esas 101 toneladas implican un ritmo de incautaciones sostenido de 105 kilos diarios, o 3,3 toneladas al mes, lo que demuestra una capacidad operativa constante por parte de nuestra Fiscalía y las policías. Sólo en los primeros meses de este año, acumulamos 35,6 toneladas de drogas incautadas, con un aumento de 289% respecto a lo incautado en igual periodo del año pasado”, detalló el persecutor.

    Según explicó el fiscal, los resultados obtenidos se explicarían en la misma ubicación geográfica de la región de Antofagasta, que termina resultando en un paso obligatorio, y en este caso una barrera, para las organizaciones criminales.

    “El tapón es presencia institucional sostenida que cambia el cálculo costo–beneficio de las organizaciones criminales transnacionales que operan en este corredor. Cuando una entrega controlada termina con 1.389 kilos incautados y tres detenidos, eso no es estadística: eso es logística transnacional desactivada“, destacó.

    Más sobre:IncautaciónCarabinerosRegión de AntofagastaSan Pedro de AtacamaCalamaMarihuanaDroga

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