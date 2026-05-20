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    Con cinco trasplantes renales simultáneos: Programa Nacional de Donación Renal Cruzada marcará nuevo hito en Chile

    En esta oportunidad participarán cuatro hospitales públicos y un centro de salud privado.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Imagen referencial. Christoph Stulz USZ

    Para el miércoles 27 de mayo se concretará el octavo proceso de cruces del Programa Nacional de Donación Renal Cruzada, configurándose por primera vez una cadena cerrada de cinco parejas donante-receptor, es decir, que en un futuro cinco personas se beneficiarán de un trasplante.

    Este es un “nuevo” y “significativo” hito para el programa. La actividad permitirá beneficiar a cinco pacientes con enfermedad renal avanzada que inicialmente no podían acceder a un trasplante renal con su donante vivo original debido a incompatibilidades inmunológicas o de grupo sanguíneo ABO. Gracias al modelo de donación cruzada, cada donante podrá ayudar a otro receptor compatible, generando una cadena solidaria que finalmente permite el trasplante de todos los pacientes involucrados.

    En esta oportunidad participarán cuatro hospitales públicos: Hospital Barros Luco Trudeau, Hospital del Salvador, Hospital Sótero del Río, Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción y, del mundo privado, la Clínica Santa María, “reflejando el carácter colaborativo y nacional del programa”, señalaron desde la iniciativa.

    La realización de esta cadena cerrada de cinco trasplantes simultáneos constituye un avance de alta complejidad médica, logística y organizacional, que requiere coordinación nacional entre equipos clínicos, laboratorios de histocompatibilidad, pabellones quirúrgicos, procuramiento y transporte de órganos.

    Además de representar un avance técnico, este modelo permite disminuir tiempos en diálisis, mejorar la sobrevida y calidad de vida de los pacientes y optimizar el uso del donante vivo, particularmente relevante en países con limitación de órganos provenientes de donante fallecido.

    El Programa Nacional de Donación Renal Cruzada representa una de las estrategias más innovadoras en trasplante renal a nivel mundial, ya que amplía las posibilidades de trasplante para pacientes que previamente tenían muy bajas probabilidades de encontrar compatibilidad con su donante vivo”, expresaron desde un comunicado.

    En Chile, este programa fue posible gracias a la Ley 20.988 promulgada en 2017, posteriormente complementada por el Decreto N°74 y las Orientaciones Técnicas ministeriales, que permitieron iniciar formalmente su implementación nacional.

    Desde el inicio oficial del programa, el primer trasplante renal cruzado en Chile se realizó el 18 de diciembre de 2023 en el Hospital Barros Luco Trudeau. A la fecha, el programa ha mostrado un crecimiento sostenido, integrando centros públicos y privados en una red colaborativa nacional.

    Más sobre:TrasplanteDonación Renal Cruzada

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