Deportes Concepción está último en la tabla de la Liga de Primera. La realidad es decepcionante, después de un 2025 lleno de ilusión, con el ascenso incluido, y un arranque que alcanzó a transformar a los lilas en foco de atracción por el nivel de jugadores que ficharon para tener, cuando menos, una temporada tranquila en la división de honor. Incluso a nivel institucional las expectativas crecieron.

La realidad los ha golpeado fuerte. Han ganado apenas dos encuentros y han perdido en ocho oportunidades. La magra cosecha ya les ha costado el trabajo a dos técnicos: se fueron Patricio Almendra, quien coronó la campaña anterior, y Walter Lemma, a quien habían contratado con el objetivo de enrielar la actual. Alejandro Gutiérrez asumió el interinato. Será acompañado por Gabriel Vargas y Edzon Riquelme.

“Entrenen hasta que ganen”: la hinchada de Deportes Concepción pierde la paciencia y protesta contra los jugadores

Los hinchas perdieron la paciencia. De hecho, se manifestaron profusamente después de la caída ante Everton, en el estadio Ester Roa Rebolledo, un partido que consideraban propicio para iniciar la remontada. Durante varios minutos, reprocharon las decisiones de Lemma y, fundamentalmente, la falta de actitud de los jugadores.

Este miércoles, de hecho, los fanáticos materializaron otra acción de protesta: instalaron lienzos con sendos mensajes contra los futbolistas y la dirigencia, en el frontis del complejo deportivo Ricardo Keller, de Nongún. “Entrenen hasta que ganen”, es la leyenda dirigida a los jugadores. “Garrido, Lazcano y Abreu fuera”, apunta la pancarta orientada a los dirigentes.

Este fin de semana, los morados afrontarán un clásico: recibirán a Huachipato, el domingo, a las 12.30 horas, en Collao. Los acereros ocupan el segundo puesto de la tabla, con 22 unidades, cinco menos que Colo Colo, el líder del fútbol nacional.