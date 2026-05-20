La “tesis provocativa” de Leonidas Montes en la que pone en duda el beneficio para Chile de entrar a la Ocde

Usando como punto de referencia La Riqueza de las Naciones, de Amad Smith, el economista y presidente del Centro de Estudios Públicos (CEP), Leonidas Montes, analizó la situación económica actual del país,

En el marco de un seminario organizado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Finis Terrae, el experto enfocó parte de su análisis en el tema de la permisología, advirtiendo la n ecesi d a d d e simplificar las tramitaciones estatales para d estrabar la inversión en Chile.

Muy en línea con el análisis que hizo Vittorio Corbo en otro seminario, Montes dijo que avanzar en esa línea supone una de las mayores urgencia del país.

“Llevamos demasiado tiempo en esto. Basta leer las noticias para ver lo ri d ículo que ha llega d o a convertirse to d o este conjunto d e regulaciones donde, de alguna manera por caprichos, impedimos que las personas, grupos de personas o empresas avancen. Esto constituye una tremenda traba de cara al progreso, el crecimiento y, evidentemente, la inversión que es lo que más se necesita hoy”, dijo.

La entrada a la OCDE

En este sentido, el presidente del CEP presentó su “tesis provocativa”, en la que relativizó el beneficio que tuvo Chile al incorporarse al club de países con mejores prácticas, más conocido como la OCDE.

“En alguna época celebramos el ingreso a la OCDE, pero desde entonces nos fuimos llenando de regulaciones importadas. Desgraciadamente, este es el lega d o d e una serie d e normas di seña d as para naciones d esarrolla d as cuan d o nosotros to d avía no lo éramos . Esto terminó ahogando la inversión e impidiendo el progreso”, evaluó.

Cabe recordar que Chile ingresó oficialmente a la OCDE el 11 de enero de 2010, convirtiéndose en el país miembro número 31 del organismo y en la primera nación sudamericana en integrarlo. Pertenecer al “club” supone un “sello de calidad” internacional que mejora la reputación de un país, favoreciendo la atracción de inversión extranjera, y facilitando el comercio, al mismo tiempo que obliga a elevar las políticas públicas hacia estándares de primer mundo.

Montes, quien dicta la cátedra de Adam Smith en la Universidad Adolfo Ibáñez, concluye que el desafío en la actualidad es volver a crecer “sabiendo que este avance no es solo material, sino que implica un progreso en múltiples ámbitos de la sociedad”.

“La economía no es solo una planilla Excel; es mucho más que eso, su fin último es mejorar las condiciones de vida de todos”, concluyó.