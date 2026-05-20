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    Subsecretario de Minería por Collahuasi: “Vemos con preocupación que el sistema admita este tipo de revocaciones a posteriori”

    El subsecretario de la cartera, Álvaro González, observa con preocupación la "falta de certeza para el desarrollo de proyectos, y que se generen estas situaciones, en que RCA otorgadas hace 5 años y horas en construcción, puedan estar el día de hoy en tela de juicio por permitirlo así el sistema".

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Subsecretario de Minería, Álvaro González

    El proyecto de la minera Collahuasi por US$ 3.200 millones cuya RCA fue dejada sin efecto por el Segundo Tribunal Ambiental ha sido parte del debate político de los últimos días, considerando además que justo el lunes la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados votó favorablemente la norma que restituye los gastos de inversión a proyectos con RCA anuladas por tribunales, contenida en la megarreforma del gobierno.

    Al respecto, este miércoles el subsecretario de Minería, Álvaro González, comentó que el Ejecutivo ve “con mucha preocupación que nuestro sistema admita este tipo de revocaciones a posteriori y luego de la construcción. Sin duda es preocupante que se dé esa situación”.

    La autoridad indicó en Radio Infinita que “es un proceso que aún se encuentra abierto, en que la compañía habría presentado un recurso de aclaración y más allá de comentar un fallo en particular, creo que esto nos abre una reflexión como país de cómo nuestro sistema actualmente permite que sean judicializados procesos respecto de Resoluciones de Calificación Ambiental”.

    El proyecto de Collahuasi, cuyo objetivo es continuar la operación por 20 años, obtuvo favorablemente su RCA a fines de 2021, proceso que fue ratificado por el Comité de Ministros en agosto de 2023.

    Sobre las posibles soluciones que ve el gobierno, González destacó las medidas contenidas en la megarreforma que se discute en el Congreso.

    “Lo que vemos con preocupación es esta falta de certeza para el desarrollo de proyectos, y que se generen estas situaciones, en que RCA otorgadas hace 5 años y horas en construcción, puedan estar el día de hoy en tela de juicio por permitirlo así el sistema”, declaró.

    Al ser consultado sobre si el problema está en el tribunal o en el proceso de evaluación ambiental, la autoridad minera respondió que “más que nuevamente decir que hay un problema en un tribunal que es otro poder del Estado -que nosotros respetamos-, efectivamente el proceso permite que puedan reclamarse y revocarse este tipo de RCA de proyectos que ya están construidos, prácticamente finalizados. Ahí creemos que efectivamente hay un espacio de mejora”.

    En cuanto a restituir la inversión a un inversionista, norma aprobada por la comisión de Medio Ambiente el lunes, González precisó que “tendría coherencia en el sentido que fue el Estado el que en el marco de un proceso determinó que se debían cumplir o no ciertos requisitos a una compañía que se embarcó en un proceso de inversión, y producto de esa gestión, luego otro poder del Estado es el que determina que debe ser retrotraído”.

    Y agregó que “como Estado tenemos que dar certeza a los inversionistas de que cuando vamos pasando etapas del proceso no puede generarse un escenario como este, en que uno se retrotrae cinco años”.

    Descarta privatización de Codelco

    El subsecretario también abordó la situación de Codelco, que estas últimas semanas se ha visto envuelta en controversias por la producción de cobre informada el 2025.

    “Es una empresa que tiene unos desafíos tremendos en materia de gestión, seguridad financiera, de endeudamiento”, afirmó, añadiendo que “hay un espacio para el nuevo directorio de generar un plan dentro de ese plan y la autonomía que tiene ese gobierno corporativo, generar una auditoría, revisar procesos para ver cómo mejorar ese tipo de situaciones y que efectivamente Codelco pase a ser el orgullo de todos los chilenos”.

    Sobre privatizar la estatal el subsecretario lo descarta de plano: “No está en los planes de este gobierno en este momento”.

    Y añadió que “no es materia del gobierno corporativo tomar ese tipo de determinaciones respecto de privatizar o entrar en la propiedad privada o en la propiedad estatal. En este minuto, estamos buscando hacer un análisis y estamos pidiendo a ese gobierno corporativo que haga un plan para ver cómo poder darle la vuelta a ese tipo de situaciones”.

    Más sobre:CollahuasiVisión del gobiernoAnulación de RCA

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