Kidd Voodoo sorprende como invitado en la segunda noche de Mon Laferte en el Movistar

Un momento especial se vivió con la aparición de Kidd Voodoo en la segunda noche de Mon Laferte en el Movistar Arena.

El “Sátiro” fue el invitado estelar de la noche para cantar Incondicional, un tema en colaboración con la mujer de Tu falta de querer, publicado en Euforia su más reciente disco.

“Hoy me viene a visitar un amigo, un amigo nuevo. Un aplauso para Kidd Voodoo”, lo introdujo Mon Laferte, casi al final de la noche. En ese momento, Voodoo entró al escenario ante la ovación del público.

La colaboración tiene una historia. "A la Mon la saludé en Las Vegas. Intercambié un par de palabras nomás y le dije que era muy fanático de su música”, contó Voodoo en charla con Culto.

Ahí le dio vueltas a trabajar una colaboración. Su equipo le envió la propuesta.“Y la fui a ver al Festival de Viña, entré a saludarla y sí, había escuchado la canción. Le pregunté si le gustaba y me dijo que sí y que lo hiciéramos”.