Comienza la venta de entradas para fecha de Jesse & Joy en Chile: estos son los precios
El dúo confirmó una visita a nuestro país como parte de su gira Despecho Tour.
Este miércoles comienza la venta general de entradas para la fecha de Jesse & Joy en Chile, tras la reciente confirmación de la visita del dúo a nuestro país.
Los artistas regresarán a suelo nacional luego de triunfar en el Festival de Viña, con un concierto confirmado para el 29 de septiembre en el Movistar Arena.
Se trata de una jornada cargada de sus queridas canciones, en el marco de la nueva gira Despecho Tour.
Venta de entradas para Jesse & Joy
La venta de entradas para el concierto de Jesse & Joy en Chile se realiza en Puntoticket, desde las 10:00 horas de este 20 de mayo.
Según adelantó la productora Bizarro, estas son las ubicaciones y precios de los boletos en su valor total con cargo por servicio:
- Tribuna $11.500
- Platea Alta Silver $40.250
- Platea Alta Golden $51.750
- Golden $51.750
- Platea Baja Silver $63.250
- Platinum Lateral $63.250
- Platinum $69.000
- Platea Baja Golden $74.750
- Diamante Lateral $80.500
- Diamante $86.250
- Platea Baja Diamante $86.250
- Primeras Filas $126.500
- Silla de ruedas o acompañante $40.250
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