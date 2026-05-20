5 pasos para retomar la palabra cuando alguien te interrumpe, según una especialista. Foto: referencial.

Es altamente probable que, en más de una oportunidad, te haya ocurrido que estás en medio de una conversación de trabajo exponiendo una idea, cuando de repente alguien te interrumpe y se apropia del diálogo.

Aquello puede generar frustración, además de dificultar que puedas transmitir lo que tenías planeado.

Sin embargo, a nivel general, ese tipo de interrupciones no tienen por qué frenar las intenciones que tenías de manifestar un mensaje u opinión.

La experta en comunicación y autora del libro Smart, Not Loud: How to Get Noticed at Work for All the Right Reasons (Portfolio, 2024), Jessica Chen, compartió recientemente con CNBC una serie de recomendaciones para retomar la palabra cuando alguien te interrumpe en una conversación .

Chen, quien también es fundadora y CEO de Soulcast Media, clasificó sus sugerencias en cinco pasos esenciales.

5 pasos para retomar la palabra cuando alguien te interrumpe, según una especialista. Foto: referencial.

1. Mantener la calma

Aunque ser interrumpido puede ser desconcertante y generar frustración, Chen enfatizó que antes de intentar retomar la palabra es clave tomarse unos momentos para procesar las emociones.

“Si sientes enfado o sorpresa, respira hondo, aparta la mirada y concéntrate en tus próximos pasos. Mantén la calma y actúa con claridad y convicción” , dijo la especialista.

Luego de adoptar un estado de calma, se puede continuar hacia el objetivo.

2. Mencionar su nombre

Decir el nombre de la persona puede ayudar a retomar la palabra tras haber sido interrumpido, afirmó Chen.

La especialista citó una investigación que asegura que escuchar tu propio nombre puede captar inmediatamente tu atención, lo que a su vez puede abrir el espacio para que se retome la conversación .

Sugirió utilizar un tono “neutral y objetivo”, así como hablar más bajo para “transmitir autoridad”.

“Según mi experiencia, quien te interrumpió hará una pausa y te mirará, lo cual es tu oportunidad para intervenir”, dijo la autora de Smart, Not Loud.

3. Utilizar una frase de transición

Si ya obtuviste la atención de quien te interrumpió previamente, puedes utilizar una frase de transición, es decir, una frase que te permita retomar la idea que estabas exponiendo.

A modo de ejemplo, Chen sugirió: “Ese es un punto interesante, pero quiero volver a lo que estaba diciendo antes…” o “gracias por compartir tu punto de vista, pero permíteme terminar esta idea” .

5 pasos para retomar la palabra cuando alguien te interrumpe, según una especialista. Foto: referencial.

4. Responder a la situación

La autora de Smart, Not Loud comentó que hay casos en los que la otra persona podría seguir interrumpiendo. Para tales situaciones, recomendó dos opciones diferentes .

Una es decirle directamente y con claridad que has estado intentando exponer una idea, pero que no has podido terminarla a raíz de sus interrupciones.

Por ejemplo, dijo Chen, se puede decir: “He intentado abordar este punto varias veces. Me gustaría terminarlo.

También se podría decir, en esa misma línea: “Quiero asegurarme de que mis ideas se hayan escuchado completamente antes de continuar, ¿puedo tener un momento para terminar?”.

La segunda opción es que, después de la instancia, hables con la persona en privado y le comentes tus apreciaciones sobre la situación.

Chen afirmó que es importante mantener la calma y mencionar la reunión específica en la que ocurrieron las interrupciones.

A modo de ejemplo, sugirió decir: “Quería comentarte cómo me sentí después de la reunión de equipo de ayer. Sentí que me costaba expresar mis ideas sin que me interrumpieran. No creo que haya sido intencional, pero quería mencionarlo para que lo tengamos más en cuenta la próxima vez”.

La especialista en comunicación comentó, en base a su experiencia, que “la mayoría de las personas rectifican cuando se les confronta individualmente”.

5. Hacer un seguimiento de tu mensaje

Si sientes que las interrupciones impidieron que pudieras compartir eficazmente el mensaje que querías entregar, Chen sugirió enviar posteriormente un correo electrónico o reiterar lo que querías decir en otra reunión, para así asegurarte de que se haya entendido .

En sus palabras, “independientemente de las interrupciones, las investigaciones sugieren que las personas necesitan escuchar un mensaje varias veces para que se les quede grabado”.

“Así que reitera el mensaje y haz un seguimiento con convicción. La gente te respetará por ello”, sentenció Chen.