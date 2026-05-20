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    Audax Italiano derrota a Barracas Central y se mete en la discusión para clasificar en la Copa Sudamericana

    El elenco itálico venció por 2-0 en La Florida, por la quinta fecha de la fase de grupos del torneo.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Si Audax Italiano quería seguir con chances de clasificar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana tenía que ganar, y cumplió. Este martes, los itálicos vencieron en La Florida por 2-0 al elenco argentino de Barracas Central, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

    La apertura de la cuenta fue obra de Daniel Piña a los 44 minutos de partido. El segundo y definitivo tanto, que significó la tranquilidad en el partido, fue marcado por el delantero uruguayo Diego Coelho a los 87 minutos.

    Foto: Dragomir Yankovic/Photosport DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Se mete en la pelea

    El resultado no es menor, puesto que se mete en la discusión en el Grupo G de la Copa Sudamericana para clasificar al playoffs de los octavos de final.

    Los itálicos alcanzaron los siete puntos y se ubican en el tercer lugar de la zona, las mismas unidades que tienen el primero y el segundo de la zona, Vasco da Gama y Olimpia respectivamente. Colista está el mencionado Barracas Central con tres.

    El otro duelo por la quinta fecha será este miércoles entre Olimpia y Vasco, en suelo paraguayo.

    Más sobre:FútbolAudax IralianoCopa Sudamericana

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