Audax Italiano derrota a Barracas Central y se mete en la discusión para clasificar en la Copa Sudamericana
El elenco itálico venció por 2-0 en La Florida, por la quinta fecha de la fase de grupos del torneo.
Si Audax Italiano quería seguir con chances de clasificar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana tenía que ganar, y cumplió. Este martes, los itálicos vencieron en La Florida por 2-0 al elenco argentino de Barracas Central, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
La apertura de la cuenta fue obra de Daniel Piña a los 44 minutos de partido. El segundo y definitivo tanto, que significó la tranquilidad en el partido, fue marcado por el delantero uruguayo Diego Coelho a los 87 minutos.
Se mete en la pelea
El resultado no es menor, puesto que se mete en la discusión en el Grupo G de la Copa Sudamericana para clasificar al playoffs de los octavos de final.
Los itálicos alcanzaron los siete puntos y se ubican en el tercer lugar de la zona, las mismas unidades que tienen el primero y el segundo de la zona, Vasco da Gama y Olimpia respectivamente. Colista está el mencionado Barracas Central con tres.
El otro duelo por la quinta fecha será este miércoles entre Olimpia y Vasco, en suelo paraguayo.
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