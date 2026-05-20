La creciente inquietud del Partido Republicano por los indultos presidenciales

Nadie se lo esperaba. El domingo por la noche, el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, sorprendió al solicitar la renuncia del subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira (RN). Esto, a raíz de la muerte del exfiscal militar Alfonso Podlech, condenado por el secuestro calificado de Jaime Eltit.

Se trata de la primera vez que la colectividad, que es de derecha pero decidió no sumarse al oficialismo, evidencia una diferencia profunda con la administración de José Antonio Kast. “El subsecretario de Derechos Humanos debiese renunciar a su cargo por haber violado los derechos humanos en este caso particular”, aseveró Kaiser, en referencia a que Podlech falleció bajo condena.

En el Partido Republicano han seguido con atención esta arremetida. Aunque en ningún caso comparten el emplazamiento de los libertarios para que Mira deje su cargo, en la colectividad reconocen que la situación que enfrentan los condenados en el periodo de la dictadura de edad avanzada -o que sufren de enfermedades terminales- es algo que les preocupa. Sobre todo, luego de que el expresidente Gabriel Boric transformara Punta Peuco en un penal común.

El lunes, a la salida del comité político en La Moneda, el presidente de la colectividad, Arturo Squella dijo: “Este es un tema (en referencia a los indultos) que en el Partido Republicano también genera inquietud. Los derechos humanos hay que respetárselos a todos, más aún a personas ancianas que ni siquiera saben que están cumpliendo una condena en vista de lo avanzadas de las enfermedades que tienen, particularmente en materia psicológica y mental”.

“Acá yo esperaría que se obre en función de lo que dicta la importancia de los derechos fundamentales, independiente del debate político que puede haber detrás”, agregó el timonel.

El fallecimiento de Podlech sirvió para que en republicanos se vuelva a abrir una conversación sobre la necesidad de permitir a condenados en el marco de la dictadura terminar sus penas en sus domicilios. Algo que en la colectividad se ha defendido en distintos momentos en el pasado.

Además, Squella aseguró que, si bien la Subsecretaría de Derechos Humanos cumple con sus obligaciones legales de ser contraparte en los respectivos juicios, este debate “va por un camino que es distinto, que tiene que ver más bien con las razones humanitarias, para lo cual, me da la impresión, la gran mayoría de los chilenos sí estamos disponibles”.

Si bien en la colectividad hay voces críticas de Mira -entre otras cosas, por haber sido partidario de los sitios de memoria-, otros dirigentes sugieren que él, como subsecretario, se ha apegado a las directrices de Kast y que sería injusto responsabilizarlo a él por la falta de indultos, cuando no se trata de una facultad de su cartera.

A raíz de la discusión que abrieron los libertarios, el diputado Juan Irarrázaval dijo que “en un juicio todos los intervinientes son agentes de justicia y, por tanto, tienen el deber de encontrar, hacer y practicar dicha justicia. Por eso es que se le exige a la justicia que no utilice criterios políticos en las persecuciones penales, a la defensa que sea particularmente diligente. Si a un ministerio le toca intervenir, se le debe exigir lo mismo: los derechos humanos son para todos los presos”.

La semana pasada, Kast se refirió a la posibilidad de utilizar la facultad presidencial del indulto. “Yo, al menos en campaña, no hice una promesa absoluta de que se iba a indultar a todas las personas. Y en eso soy transparente y tengo mi conciencia muy tranquila”, dijo.

“Yo dije que íbamos a ocupar la facultad del indulto, una vez que pudiésemos analizar caso por caso. Hasta ahora no hemos indultado a nadie. Y esa es una realidad. Vamos a ir por la vía de la institucionalidad mejorando las condiciones de aquellos que están cumpliendo condena, de aquellos que en su momento, soliciten un indulto. Y vamos a ir analizando caso a caso. Pero no va a ser la próxima semana ni en 15 días”, agregó.

En el PNL, por otro lado, no echan pie atrás. El subsecretario Mira se mantiene en la mira de la colectividad que encabeza Kaiser, desde la que también han aumentado la presión contra Kast.

“El subsecretario Mira no conoce bien su repartición. Es un ignorante respecto a quienes trabajan ahí. Uno de los abogados que trabaja en el programa de derechos humanos de la subsecretaría se llama Hugo Pavez Lazo, un torturado del Estadio Nacional. Y él tramita objetivamente causas de derechos humanos en persecución de uniformados”, denunció Maximiliano Murath, dirigente libertario y abogado que encabezó la defensa de Podlech.

“Si el gobierno de José Antonio Kast y el subsecretario validan esto es porque, o ignoran, o peor, están validando el sesgo ideológico de la izquierda en la subsecretaría”, agregó.

Por su parte, el secretario general del PNL, Juan Antonio Urzúa, dijo al programa Desde la Redacción que “anhelamos mayor coraje político para la toma de estas decisiones difíciles. Estimamos que la política debe pararse de frente ante los chilenos y decirles, en este punto necesitamos traer paz”.

Urzúa enfatizó que exista una “deuda de la política” y planteó que “estamos en una posición inmejorable, si ya han fallecido cuatro personas que están en Punta Peuco, la oportunidad de poder hablarles directo a los chilenos y decirles tenemos que avanzar para poder traer paz es aquí, es en este momento. No va a haber otro momento”.