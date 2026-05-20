Kast concreta el cambio de gabinete más rápido desde la vuelta de la democracia

A sólo 69 días de haber asumido en La Moneda, el Presidente José Antonio Kast concretó este martes el primer ajuste ministerial de su administración, transformándose en el Mandatario que más rápido realizó un cambio de gabinete desde el retorno a la democracia.

El ajuste a menos de tres meses de asumir implicó la salida de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y de la titular de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, ambas cuestionadas durante las últimas semanas por su desempeño político y comunicacional en medio de las dificultades de instalación del Ejecutivo.

La decisión contempló además una profunda reorganización interna del gabinete. El entonces ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, asumió la cartera de Seguridad, uno de los ministerios más sensibles para la administración Kast, considerando que el combate a la delincuencia y el control del orden público fueron ejes centrales de su campaña presidencial.

Cambio de Gabinete

En paralelo, el ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), sumó la vocería de gobierno, convirtiéndose en biministro tras la salida de Sedini. El movimiento también alcanzó al Ministerio de Transportes. Con la salida de Arrau de Obras Públicas, Louis de Grange asumió además esa cartera, quedando a cargo de ambas áreas.

Tiempo récord

La magnitud política del ajuste quedó marcada por el factor tiempo. Kast concretó el primer rediseño de su gabinete a menos de 70 días de iniciado el mandato, superando ampliamente a todos los gobiernos desde 1990.

El gabinete que menos tiempo se había mantenido intacto desde aterrizado en La Moneda era el de la primera administración de Bachelet, ajuste que llegó a los 126 días. El 14 de julio de 2006 salieron el ministro del Interior, Andrés Zaldívar (DC); el ministro de Educación, Martín Zilic (DC), y la ministra de Economía, Ingrid Antonijevic (PPD), en medio de la crisis derivada de la “revolución pingüina”.

En la administración de Gabriel Boric (FA), el primer gran ajuste ocurrió el 6 de septiembre de 2022, a 179 días de asumir y a dos de el triunfo del Rechazo del proyecto de nueva Carta Magna realizado por la Convención Constitucional. En esa oportunidad salió la ministra del Interior, Izkia Siches (independiente), Giorgio Jackson (RD), entonces Segpres, pasó a Desarrollo Social (días antes había salido Jeanette Vega (independiente-PPD), y llegaron al comité político Carolina Tohá (PPD) en Interior y Ana Lya Uriarte (PS) al puesto de Jackson.

Santiago, 6 de septiembre de 2022. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, encabeza el cambio de gabinete en el patio de los canones del palacio de gobierno.La ex ministra Izkia Siches estalla en llanto cuando es despedida por el presidente Boric. JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE

En el segundo gobierno de Sebastián Piñera (RN), el primer ajuste llegó a los 151 días. El 9 de agosto de 2018 dejó Educación Gerardo Varela (independiente), mientras Marcela Cubillos (UDI) dejó Medio Ambiente para asumir esa cartera. También abandonó Cultura Alejandra Pérez (independiente).

Más atrás, en el segundo mandato de Michelle Bachelet (PS), el primer ajuste ocurrió luego de 426 días de gobierno y golpeó directamente al comité político. Salieron el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo (PPD), y el titular de Hacienda, Alberto Arenas (PS).

Durante el primer mandato de Piñera, el ajuste inicial ocurrió el 14 de enero de 2011, a 309 días de haber asumido. En esa oportunidad dejaron el gabinete el ministro de Energía, Ricardo Rainieri (independiente); la ministra del Trabajo, Camila Merino (independiente); el ministro de Transportes, Felipe Morandé (independiente), y el ministro de Defensa, Jaime Ravinet (DC). Asumieron entonces Andrés Allamand (RN) y Evelyn Matthei (UDI), mientras Laurence Golborne (independiente) pasó a desempeñarse además como biministro de Energía.

Primer cambio de Gabinete de José Antonio Kast.

En el gobierno de Ricardo Lagos (PPD), el primer ajuste ministerial ocurrió el 28 de diciembre de 2000, a 292 días de llegar a Palacio. Tras las elecciones municipales de ese año, removió al ministro de Vivienda, Claudio Orrego (DC), quien fue reemplazado por Jaime Ravinet (DC).

Mientras que en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC), el primer ajuste se produjo el 20 de septiembre de 1994, a 193 días del inicio del mandato. Salieron el ministro secretario general de Gobierno, Víctor Rebolledo (PPD); el ministro del Interior, Germán Correa (PS); el canciller Carlos Figueroa (DC), y el ministro de Educación, Ernesto Schiefelbein (independiente).

Uno de los ajustes más significativos de la transición ocurrió durante la administración de Patricio Aylwin (DC). Ha sido el gabinete que más tiempo ha durado, con 567 días: el 28 de septiembre de 1992 dejaron sus cargos el ministro de Economía, Carlos Ominami (PS); el ministro de Educación, Ricardo Lagos (PPD); el ministro de Transportes, Germán Correa (PS), y el ministro de Minería, Juan Hamilton (DC). Respectivamente fueron reemplazados por Jorge Marshall, Jorge Arrate, Germán Molina y Alejandro Hales.