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    Política

    Tras dejar el gabinete: Sedini espera que proyecto de gobierno de Kast se materialice “por el bien de los chilenos”

    La ahora exvocera de gobierno agradeció al Presidente Kast y a su equipo, además de señalar que defenderá sus ideas con "determinación" y que está convencida de que el proyecto politico del republicano "es lo mejor para el país".

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La exministra vocera de gobierno, Mara Sedini, abordó la noche de este lunes su salida del gabinete del Presidente José Antonio Kast, tras el cambio ministerial concretado a 69 días de asumir y dijo esperar que el proyecto del republicano logre ser implementado “por el bien de los chilenos”.

    A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la extitular de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), comunicó que “hoy finaliza una etapa”.

    En ese contexto, Sedini narró que se sumó al equipo de Kast en septiembre del año pasado, en plena campaña presidencial, lo que le permitió “estar en primera fila con un solo propósito: defender las ideas y propuestas de un proyecto político en el que creo profundamente y que estoy convencida que es el mejor para nuestro país”.

    En esa línea, planteó sus agradecimientos al Mandatario “por haberme permitido acompañarlo durante estos meses”.

    “Servir a Chile es un privilegio y un enorme orgullo. Lo hice con toda mi fuerza, convicción y cariño", manifestó Sedini.

    En medio de sus agradecimientos a su equipo ministerial, Sedini pidió que "de todo corazón, que el proyecto que comenzó el 11 de marzo se materialice por el bien de todos los chilenos".

    Asimismo, la exvocera reflexionó que “los desafíos que enfrenta nuestro país son múltiples, complejos y requieren mucho trabajo”.

    “Seguiré dando lo mejor de mí, defendiendo mis ideas con determinación, para que el sueño de construir un Chile más libre, próspero y en paz se transforme en realidad”, apostó.

    Más sobre:Mara SediniCambio de GabineteJosé Antonio Kastvocería

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