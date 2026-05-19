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    Senado de EE.UU. vota a favor de debatir una medida para obligar a Trump a poner fin a la guerra contra Irán

    El senador Bill Cassidy, republicano de Louisiana, fue uno de los cuatro miembros de su partido que se aliaron con los demócratas para impulsar la iniciativa.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Vista general del Capitolio de Estados Unidos, en Washington. KEN CEDENO

    El Senado de Estados Unidos acordó el martes debatir una medida que obligaría al presidente Donald Trump a poner fin a la guerra en Irán o a obtener la autorización del Congreso para continuarla, después de que un puñado de republicanos se uniera a los demócratas para impulsar una resolución que el Partido Republicano había logrado bloquear durante meses, según informó The New York Times.

    El senador Bill Cassidy, republicano de Louisiana que perdió las primarias el fin de semana tras los ataques de Trump, fue el último miembro de su partido en cambiar su voto y unirse a los demócratas para limitar los poderes bélicos del presidente. Esto, sumado a la ausencia de otros republicanos, fue suficiente para impulsar la resolución. Cassidy fue uno de los cuatro republicanos que se aliaron con los demócratas para impulsar la iniciativa.

    La votación fue de 50 a 47 a favor de la resolución, lo que permite su debate y votación en las próximas semanas. Este fue el octavo intento de los demócratas y un solo republicano para limitar los poderes bélicos de Trump desde que inició la campaña militar, que ya lleva tres meses y que, según la mayoría de los estadounidenses, nunca debió haber emprendido, destaca el periódico.

    El escepticismo dentro del Partido Republicano respecto a la gestión del presidente en el conflicto con Irán se acentuó la semana pasada, impulsado en parte por el hecho de que Trump ignorara el plazo legal para solicitar autorización al Congreso para prolongar las operaciones de combate más allá de los 60 días. Tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, los intentos de aprobar una resolución sobre poderes de guerra fueron rechazados por un estrecho margen.

    No estaba claro de inmediato cuándo podría votar el Senado la resolución sobre los poderes de guerra, que, incluso si fuera aprobada por ambas cámaras, seguiría estando sujeta a un veto casi seguro, apuntó el Times.

    Se esperaba que la Cámara de Representantes votara una medida similar en los próximos días.

    Nueva fecha límite para posibles ataques

    En tanto, Trump estableció una nueva fecha límite para posibles ataques a Irán, mientras los negociadores en la región trabajan en pos de un posible acuerdo de paz.

    El mandatario declaró el lunes en una publicación en redes sociales que iba a posponer el plan previsto para atacar el martes Irán, citando una solicitud de los líderes de Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Este martes, precisó que dicha suspensión se extendería por “un período de tiempo limitado”.

    “Ya había tomado la decisión. Entonces llamaron; se habían enterado de que yo había tomado la decisión. Dijeron: ‘Señor, ¿podría darnos un par de días más? Creemos que están mostrando una actitud razonable’”, comentó Trump a los periodistas en la Casa Blanca, consigna CNN.

    Y añadió: “Hablo de dos o tres días; tal vez el viernes, el sábado, el domingo, o algo así; quizá a principios de la próxima semana… un período de tiempo limitado. Porque no podemos permitir que obtengan una nueva arma nuclear”.

    Trump añadió que estaba dispuesto a esperar hasta finales de esta semana para ver si las conversaciones avanzaban, volvió a advertir que podría reanudar las operaciones de combate. “Tal vez tengamos que asestarles otro gran golpe”, dijo refiriéndose a Irán.

    “Sea popular o no, tengo que hacerlo, porque no voy a permitir que el mundo salte por los aires bajo mi mandato”, aseveró Trump. “Eso no va a suceder”.

    El índice de aprobación de Trump ha sufrido un revés desde el inicio de la guerra, situándose en un 36%, según el promedio más reciente de CNN.

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