Senadores de RN respaldan salida de Steinert y Sedini y valoran “premura” de Kast para realizar cambios

En horas de esta tarde, trascendió que el Presidente José Antonio Kast realizará su primer cambio de gabinete, tras decidir la salida de las ministras de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Mara Sedini.

A minutos de que el mandatario realizara el anuncio formal del cambio de gabinete, el senador Renovación Nacional (RN) Andrés Longton, integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, confirmó a la medida.

Al respecto, indicó que “el Presidente toma decisiones cuando hay que tomarlas, no espera más tiempo para no asumir un costo”.

En este sentido, sostuvo que “el costo está dispuesto a asumirlo en el momento en que corresponda y no está dispuesto a esperar más tiempo para que el daño al gobierno se siga agrandando y el foco no se ponga en cosas distintas”.

Y consultado precisamente por el tiempo en que se da esta modificación, tan solo a 68 días de la asunción del gobierno y que bate el “récord” de Michelle Bachelet (126 días), Longton sostuvo que “son cosas para las estadísticas, pero eso no arruina las gestiones de los gobiernos”.

En tanto, sobre el fondo de la decisión del mandatario, Longton respondió: “Se reconoe que hay que hacer un cambio producto de elementos que estaban distorsionando la visibilidad de la gestión que estaba realizando la ministra y esos elementos estaban siendo más determinantes, o más preponderantes, que la parte operativa, de gestión y combate a la delincuencia”.

Por tanto, valoró la “premura” del jefe de Estado para tomar la decisión, al relevar la importancia que la cartera tiene para la actual administración.

Tras esto, también desde RN la senadora María José Gatica respaldó la decisión, al señalar que el mandatario tiene la facultad de realizar cambios en su gabinete cuando lo considere oportuno.

“El Presidente de la República tiene la facultad de poder generar los cambios en los ministerios en el tiempo, en la forma y cuando corresponde. Y, de acuerdo a su opinión, el hoy día está haciendo este cambio en dos ministerios que son importantes: uno que es 100% comunicacional, que es la vocería de Gobierno, y el otro que tiene un fuerte preponderante político, que es el Ministerio de Seguridad y que es de alta importancia para este gobierno”.

Esto, aseguró, ya que la cartera de Seguridad Pública “un actuar mucho más profundo, mejorar en ciertas acciones en que lamentablemente han existido fallas”.