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    Quiroz confía en que megarreforma se aprobará en la Cámara y deja para el Senado reponer Sence y norma de propiedad intelectual

    Este miércoles se tiene previsto que se vote en general y particular hasta total despacho el proyecto estructural de la administración de José Antonio Kast para que avance al Senado.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso

    “Confianza, calma y mucha templanza”. Esa es la expectativa que expresó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para la votación que tendrá este miércoles la megarreforma en la sala de la Cámara de Diputados.

    Este martes el proyecto se discutió durante toda la jornada y los diputados pudieron expresar sus argumentos a favor y en contra.

    Y este miércoles se tiene previsto que se vote en general y particular hasta total despacho, para que avance al Senado.

    Por el momento, el gobierno confía que cuenta con el apoyo necesario (78 votos a favor) para aprobar la idea de legislar, pero también cree que algunos artículos en su votación en particular podrían rechazarse, entre ellos, la invariabilidad tributaria por 25 años para proyectos de inversión desde US$50 millones.

    Al término de la jornada, Quiroz mostró su confianza de que se aprobará y avanzará al Senado. “Desde nuestra perspectiva, este proyecto mañana (miércoles) va a ser aprobado y con una cantidad de votos favorables muy, muy interesante”, expresó.

    19 MAYO 2026 MINISTRO DE HACIENDA JORGE QUIROZ DURANTE DISCUSIÓN DE REFORMA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    En cuanto a las normas que se rechazaron en la Comisión de Hacienda, específicamente la eliminación de la franquicia tributaria al Sence y la norma que exeptúa la propiedad intelectual en plataformas de Inteligencia Artificial, el secretario de Estado afirmó que esos artículos se repondrán en el Senado y que este miércoles el proyecto se votará tal como salió de las comisiones, es decir, sin insistir en las disposiciones rechazadas.

    Asimismo, dijo que si bien no tiene pensado por ahora hacer modificaciones a ninguna norma ni tampoco avanzar en una reducción en los plazos de la invariabilidad tributaria de 25 a 20 años como se lo pidió el PDG y la DC, el secretario de Estado dijo que “estamos siempre conversando con distintas fuerzas, siempre abriéndonos a posibilidades, siempre buscando que este sea un proyecto que se apruebe con el máximo número de votos posible”.

    Lo mismo planteó para la eliminación de la franquicia Sence. En este punto mencionó que se tomarán en cuenta las propuesta de la diputada Ximena Ossandón (RN) y de Gael Yeomans (Frente Amplio) para realizar una nueva propuesta en el Senado.

    “Vamos a considerar las propuestas y vamos a volver sobre el tema. Creo que la discusión Sence ha permitido abrir las ventanas, que entre un poco de aire fresco, mirar cómo se están gastando los recursos. Hubo absoluto consenso, tanto en la Comisión de Hacienda como la de Trabajo, de que ahí hay despilfarro de recursos, que hay cosas que hay que mejorar y que hay espacios para hacer reducciones y, sobre todo, hacer más eficiente el gasto”.

    El secretario de Estado anticipó que van a seguir negociando y conversando con los parlamentarios del PDG, de la DC y del PPD. “Nosotros siempre estamos conversando, no solo con el PPD y la DC con todas las fuerzas políticas que quieran conversaren los distintos puntos de este proyecto”.

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