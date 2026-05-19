Cuál es la ciudad del mundo que más escucha a Mon Laferte en YouTube

Mon Laferte resuena en toda Latinoamérica. La artista chilena más internacional de los últimos años es, naturalmente, una estrella regional y bajo ese rango hay distintas ciudades donde su posicionamiento es mayor.

¿Qué lugar ocupa Santiago en ese ranking? ¿Será Ciudad de México, el lugar donde reside, el epicentro de su éxito? Todas esas preguntas intentó responder YouTube, jerarquizando efectivamente cuáles eran los lugares donde más se escucha a la voz de Tu falta de querer.

Mon Laferte - Foto: Pedro Rodríguez/La Cuarta

Santiago se consolida como la tercera ciudad del mundo que más escuchó su música durante el último año en la plataforma. Con un acumulado de 51.1 millones de reproducciones, la capital chilena sólo se sitúa por debajo de Ciudad de México y Lima en el ranking global de YouTube. “Este fenómeno demuestra que, a pesar de su éxito internacional, la conexión con sus raíces sigue siendo un pilar fundamental de su carrera, manteniendo un flujo constante de fanáticos que consumen su propuesta visual y sonora con una lealtad envidiable”, señala un comunicado de la compañía.

Su icónico tema Tu Falta De Querer (En Vivo) se corona como el líder absoluto de los últimos 365 días con una cifra de 367 millones de reproducciones, seguido por la colaboración con Enrique Bunbury, Mi Buen Amor, que alcanza los 199 millones.

A continuación más detalles sobre el éxito de la cantante en la plataforma de video de Google:

*Las ciudades dónde más se ha escuchado en el último año:

Ciudad de México - 83.5 M Lima - 56.4 M Santiago - 51.1 M Bogotá - 37.1 M Heroica Puebla de Zaragoza - 18.5 M Buenos Aires - 17.6 M Ciudad de Guatemala - 17.1 M Santa Cruz de la Sierra - 15.8 M Quito- 14.8 M Guadalajara - 13.6 M

*Canciones más escuchadas en los últimos 365 días: