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    La OMS considera el uso de vacunas experimentales ante el aumento de casos y muertes por ébola en República Democrática del Congo

    “A nivel internacional, estamos analizando qué vacunas o tratamientos candidatos están disponibles y si alguno podría ser útil en este brote”, declaró Anne Ancia, representante de la OMS para la República Democrática del Congo.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Kavota Mugisha Robert, un trabajador sanitario que participó como voluntario en la respuesta al ébola, desinfecta a su compañero tras entrar en la casa de una mujer de 85 años, presuntamente moribunda de ébola, en la ciudad de Beni, al este de la República Democrática del Congo, el 8 de octubre de 2019. Foto: Archivo ZOHRA BENSEMRA

    Los líderes mundiales de la salud están considerando si las vacunas o los medicamentos aún en desarrollo podrían utilizarse para combatir el ébola en la República Democrática del Congo (RDC), mientras que el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó su profunda preocupación por la velocidad y la magnitud del brote.

    El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus declaró que se han registrado al menos 500 casos sospechosos de ébola y 130 muertes sospechosas en la RDC desde el inicio del nuevo brote, un aumento considerable con respecto a los aproximadamente 200 casos y 65 muertes reportados el viernes.

    El Dr. Mesfin Teklu Tessema, director sénior de salud del Comité Internacional de Rescate, que trabaja en la provincia de Ituri, en la RDC, donde se ha reportado la mayoría de los casos, declaró al diario The Guardian que prevé que los casos conocidos actualmente sean solo “la punta del iceberg”.

    Científicos de RDC y Uganda publicaron el genoma del virus en línea el lunes por la noche. Los expertos que examinaron los datos genéticos indicaron que estos sugieren que el brote se originó recientemente por un “evento de transmisión”, lo que significa que un ser humano se infectó por contacto con un animal infectado y, desde entonces, se ha propagado de persona a persona, detalló el periódico británico.

    Un funcionario de la OMS en la provincia de Ituri afirmó que el brote podría tardar mucho tiempo en controlarse. “No creo que en dos meses hayamos terminado con este brote”, declaró Anne Ancia, representante de la OMS para la República Democrática del Congo, a los periodistas en Ginebra, durante la Asamblea Mundial de la Salud, haciendo referencia al reciente brote de ébola que tardó dos años en erradicarse. Casi 2.300 personas fallecieron entre 2018 y 2020 en el brote más mortífero registrado hasta la fecha en la República Democrática del Congo.

    “A nivel internacional, estamos analizando qué vacunas o tratamientos candidatos están disponibles y si alguno podría ser útil en este brote”, añadió Ancia.

    A respecto, la revista Nature aseguró que los científicos están trabajando a contrarreloj para probar tratamientos experimentales y, potencialmente, vacunas contra la especie rara de ébola que se está propagando en RDC y Uganda.

    Nature ha sabido que la Organización Mundial de la Salud está preparando un ensayo clínico con dos tratamientos experimentales para la enfermedad del virus del ébola Bundibugyo, patrocinado por la OMS, pendiente de la aprobación de los gobiernos de la República Democrática del Congo y Uganda. Las autoridades sanitarias también están considerando la posibilidad de probar una vacuna aprobada para otra especie del virus del ébola durante el brote actual.

    “Creo que estamos en una posición muy sólida para iniciar rápidamente los ensayos”, afirma Amanda Rojek, investigadora clínica de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, que participa en el ensayo de los tratamientos. “Estamos trabajando día y noche en estos momentos”.

    Rojek, quien forma parte de una iniciativa de la OMS para probar rápidamente tratamientos contra los filovirus, incluidos los virus del ébola y de Marburgo, durante los brotes, afirma que el ensayo se centrará en dos terapias.

    Una es el antiviral de amplio espectro llamado remdesivir, fabricado por Gilead Sciences en Foster City, California. La otra es un tratamiento llamado MBP134, una combinación de dos anticuerpos que reconocen diversos virus del ébola, desarrollado por Mapp Biopharmaceuticals en San Diego, California.

    Según informes de prensa, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África están evaluando la posibilidad de realizar ensayos clínicos con la única vacuna aprobada contra el ébola, llamada Ervebo, cuya eficacia se demostró por primera vez durante el brote de 2014-2016 en África Occidental. La vacuna es muy eficaz contra el ébola Zaire, pero no está claro qué tan bien funcionaría contra el virus Bundibugyo, afirma Thomas Geisbert, virólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Texas en Galveston. “Es como lanzar una moneda al aire”.

    Más sobre:ÉbolavacunastratamientosRepública Democrática del CongoUgandaOMSTedros Adhanom GhebreyesusIturiBundibugyoMundo

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